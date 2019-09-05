【一表睇清】銀行最新港元定存息 即時Update你！

近日陸續再有銀行調高定期存款利率吸納港元資金，當中更包括香港的發鈔銀行！在香港目前的亂局之下，股市樓市都「無運行」，小市民放錢入銀行做定期存款收高息，亦不失為動盪之中的穩賺投資。《東網》緊貼市況，為大家報道多間銀行的最新港元定存息率優惠，一表睇清！(見附表)

●滙豐銀行全線上調3個月及6個月港元定期款存利率，加幅介乎0.2至0.3厘。以新資金於該行敘做6個月港元定存，年利率最高達2.4厘，惟僅限尚玉客戶。至於運籌理財客戶的3個月港元定存利率加至2.05厘，另6個月年利率則調升至2.15厘，起存額為1萬元。

●星展銀行(香港)加入推存款優惠搶資金的行列，上調3個月至6個月港元存款利率，介乎0.05至0.1厘。以新資金於該行敍做4個月港元定存，年利率加至2.4厘，起存額20萬元。

●渣打銀行日前亦推高息存款優惠，4個月港元定存利率高達2.5厘，不過起存額須300萬元新資金，入場門檻較高。若為該行優先理財全新客戶，並以100萬元敍做6個月港元定存，亦可享年利率2.5厘。

●富邦銀行(香港)爭奪短線資金最積極，2個月港元定存的年利率為2.5厘，3個月期更高達2.6厘，屬市場較高水平，但起存金額須達100萬元，門檻相對較高，而且有名額限制。

●工銀亞洲新客戶開立綜合/E時代/理財金帳戶，並申請「活期寶」/證券帳戶，以10至80元萬元敘做188日港元定期可享2.45厘。

●花旗銀行(香港)推出定存優惠，全新客戶於該行敍做3個月港元定期存款，並持有指定產品結存，年利率達2.3厘，起存額5萬元或以上，優惠期至9月28日。此外，該行現有客戶以新資金敍做3個月港元定存，年利率則為1.9%，起存額低至1萬元。

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