新盤UPDATES︰匯璽III開放現樓　GRAND MARINI收千票

各區大型新盤推售反應理想，無論現樓示範單位單位參觀人流，以至認購收票登記均相當旺場，料將推動更多發展商加速推盤。

●匯璽III首批料推不少於235伙 九成屬細單位

●全盤最細 匯璽III現樓267呎單位曝光！

大廳設有開放式廚房，以及隨樓附送各式電器與儲物櫃，同時連接面積21方呎露台，外望開揚市區景致。

●GRAND MARINI收票突破1,000張

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI，累積已錄逾1,000張入票登記，較首兩張價單共202伙超額認購約4倍，料短期內公布銷售安排。

利嘉閣按揭代理為該盤推出「高回贈快閃」優惠計劃，特設2.1%現金回贈加快閃「額外回贈」優惠，息率低至H加1.23厘，同時附送高息存款戶口。

香港置業行政總裁李志成預計，項目吸引用家及投資客追捧，預期入伙後呎租可逾40元水平，租金回報率約3厘。

●樓市斷層！8月預售樓花零申請 待批伙數兩年最少

地政總署資料顯示，8月份未有任何項目入紙申請預售樓花，為10個月首次出現零申請。而目前待批預售樓花單位僅7,695伙，較7月減少22.9%，數量為2017年8月錄7,339伙後，兩年來最少。

尚待審批預售的總單位量下跌，亦與期內獲批個案增加有關。該署資料，8月份有5個樓盤獲准賣樓花，涉及2,290伙，單位量為去年11月後最多。

●迎海‧駿岸增優惠促銷

該盤同時上載新一張車位價單第3號，提供27個位於地庫的車位，售價266萬至276萬元。發展商提供兩種付款辦法，包括照售價減1%的120天優惠按揭計劃，以及照售價的300天優惠按揭計劃。

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