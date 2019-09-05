新盤UPDATES︰匯璽III開放現樓 GRAND MARINI收千票
2019年09月05日 20:02
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各區大型新盤推售反應理想，無論現樓示範單位單位參觀人流，以至認購收票登記均相當旺場，料將推動更多發展商加速推盤。
●匯璽III首批料推不少於235伙 九成屬細單位
新鴻基地產(00016)西南九龍匯璽III，首批將推出不少於235伙，約9成為兩房或以下細單位。新地代理副總經理唐錦江稱，今午2時起開放現樓，截至下午6時共錄逾3,000人次參觀。
●全盤最細 匯璽III現樓267呎單位曝光！
發展商加強軟銷吸客。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，周四(9月5日)首度安排傳媒參觀開放式現樓單位，位於第8座48樓E室，實用面積267方呎，屬今期最細單位。
大廳設有開放式廚房，以及隨樓附送各式電器與儲物櫃，同時連接面積21方呎露台，外望開揚市區景致。
●GRAND MARINI收票突破1,000張
會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI，累積已錄逾1,000張入票登記，較首兩張價單共202伙超額認購約4倍，料短期內公布銷售安排。
利嘉閣按揭代理為該盤推出「高回贈快閃」優惠計劃，特設2.1%現金回贈加快閃「額外回贈」優惠，息率低至H加1.23厘，同時附送高息存款戶口。
香港置業行政總裁李志成預計，項目吸引用家及投資客追捧，預期入伙後呎租可逾40元水平，租金回報率約3厘。
●樓市斷層！8月預售樓花零申請 待批伙數兩年最少
地政總署資料顯示，8月份未有任何項目入紙申請預售樓花，為10個月首次出現零申請。而目前待批預售樓花單位僅7,695伙，較7月減少22.9%，數量為2017年8月錄7,339伙後，兩年來最少。
待批項目當中，長實集團(01113)將軍澳日出康城第8期，命名為SEA TO SKY，提供1,422伙。至於合景泰富(01813)與龍光地產(03380)的鴨脷洲利南道66號，伙數由289伙，微增至295伙。
尚待審批預售的總單位量下跌，亦與期內獲批個案增加有關。該署資料，8月份有5個樓盤獲准賣樓花，涉及2,290伙，單位量為去年11月後最多。
●迎海‧駿岸增優惠促銷
據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海第4期迎海·駿岸將於9月9日(下周一)發售13伙。項目同時修訂8號價單並調整優惠，於上述日子起購買樓盤單位，可以五折認購住宅車位。該盤早前僅提供八折認購住宅車位優惠。買家亦享從價印花稅津貼優惠，相等於售價4%。
該盤同時上載新一張車位價單第3號，提供27個位於地庫的車位，售價266萬至276萬元。發展商提供兩種付款辦法，包括照售價減1%的120天優惠按揭計劃，以及照售價的300天優惠按揭計劃。
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