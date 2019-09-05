中銀香港擬削按揭現金回贈

中銀香港發言人回覆稱，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，情況反映銀行資金成本上升，加上中美貿易戰及英國脫歐等事件難以短時間內解決，銀行貸款業務將轉趨緊慎，故調整按揭業務減市場風險。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣則指，中銀香港近期積極吸客，過去幾個月按揭市佔超前滙豐成「按揭一哥」，惟以全年總市佔而言仍未能追上滙豐，在資金成本上升期間，跟隨其他大行削按揭優惠亦合情理。

中原按揭董事總經理王美鳳回應稱，銀行資金成本進一步上升，加上拆息持續處於偏高水平，貸存比率雖稍回落但仍在高水平，相信其他未調整按揭的銀行亦將跟隨調整，但調整幅度視乎銀行資金成本及樓按取態，估計積極性較大之銀行仍會維持現金回贈介乎1%至1.7%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。