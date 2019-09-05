夜市UPDATES︰中美談判料有突破！道指漲逾420點

中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，內地官媒更表示可能有突破，增強了市場信心，美股升勢未停，道指周四(5日)早段最多漲422點，高見26,777點；標指升33點或1.13%，報2,971點；納指升100點或1.2%，報8,077點。

內地官方媒體報道，中方已應約與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽通電話，雙方同意10月初在華盛頓舉行中美經貿高級別磋商。中國商務部表示，具體會面時間將於稍後公布，重申中方反對貿易戰升級，希望美方停止動用國家力量打壓華為等中國企業。

另外，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體Twitter帳戶留言，表示中美已宣布新一輪貿易談判，並將會努力取得實質性進展。他個人認為，美國可能不再希望破壞中國的意志，雙方之間更有可能取得「突破」。美國媒體特別着重「突破」一詞，令10月中美貿易談判有真正進展的機會大增。

最新數據方面，美國8月份ADP私人職位增加19.5萬個，多過市場預期的14.8萬個。美國總統特朗普亦在社交網站上留言稱︰「真是很好的就業數據！」

個股方面，企業通訊軟件公司Slack公布第2季業績，儘管上季度表現；惟該公司預測第三季非通用會計準則下每股虧損介乎8至9美仙，差過市場預期，其股價於早段挫16%，跌至上市時參考價26美元。

同樣針對企業市場的雲計算公司Cloudera第2季業績亦勝預期，並披露有意收購大數據公司Arcadia Data，前者股價漲12.4%，報8.11美元。

【21:33】中美貿易戰暫時有緩和迹象，美股道指繼周三(4日)收市漲237點後，周四(5日)早段再漲311點，報26,666點，納指亦升90點，至8,067點。

Newton Advisors創辦人兼總裁Mark Newton相信科技股將動動美股進一步向上，因為佔標指1/4的科技股，現時呈突破迹象。他又認為，如果標指突破2,940點主要阻力，則有望升上3,050點或3,075點。

公司消息方面，通訊平台Slack公布上市後首份業績，上季虧損由去年同期的3,190萬美元暴增至3.596億美元，扣除一次過項目後每股蝕14美仙，少過預期19美仙，期內收入增長58%至1.45億美元，但警告未來增長放緩。Slack股價早段報26.97美元，急瀉13.2%，貼近6月直接上市時的26美元參考價。

外電報道，共享工作空間初創企業WeWork，正研究首次公開招股(IPO)的細節，或尋求介乎200億至300億美元估值，遠低於日本軟銀今年較早前入股時的470億美元，據悉，WeWork最快下周展開上市路演。WeWork代表拒就消息置評。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。