樓價UPDATES：馬鞍山細單位連錄承接

馬鞍山細單位受追捧，當中薈朗開放式戶連錄承接，樓價最新升至417萬元，單位約3年升值約28%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港運城1座中層E室，實用面積781方呎，三房間隔，獲區外換樓客約以1,500萬元沽出，實用呎價19,206元，原業主於2013年5月購入上址自住，當時作價1,069萬元，持貨至今沽售，帳面獲利約431萬元離場，單位6年升值約40%。

●北角天順樓低層C室，實用面積424方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約630萬元承接，實用呎價14,858元，屬市價水平，原業主於2011年4月購入自住，當時作價366萬元，持貨8年售出，帳面獲利約264萬元，期內升值約72%。

●鰂魚涌康怡花園D座低層16室，實用面積約596方呎，三房兩廳間隔，由叫價1,000萬元減至850萬元獲買家承接，減價150萬或15%，實用呎價約14,262元，原業主早於1986年5月以約40.9萬元購入，持貨多年，帳面獲利809.1萬元。

●鰂魚涌太古城9月錄首宗成交，單位為太古城恆天閣高層A室，實用面積584方呎，兩房間隔，周三剛放盤，叫價1,280萬元，最終零議價下易手，實用呎價21,918元，原業主於2001年12月以250萬元買入，持貨18年，帳面獲利1,030萬元，單位升值4.12倍。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒7座中低層B室，三房間隔，望海景，實用面積554方呎，以約26,000元放租約兩個月，議價後減價2,000元，獲區內客以24,000元承租，實用呎租約43.3元，新租客為家庭客，睇樓兩次後拍板承租。

●奧運站維港灣2座中高層B室，實用面積654方呎，屬三房連一套房設計，獲本地家庭客承接，成交價1,345萬元，實用呎價約20,566元，原業主於2014年12月斥資約840萬元購得，是次轉手帳面獲利505萬元，升值約60%。

●將軍澳新都城2期8座中低層G室，望內園景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以680萬元放盤3星期，即獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約648萬元成交，實用呎價約17,851元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市。

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新界區

●馬鞍山薈朗1座高層A1室，實用面積229方呎，開放式間隔，座向西面，原先開價435萬元，累減18萬元，減幅4.1%，最終獲用家以417萬元易手，實用呎價18,210元，原業主於2016年9月以327萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利90萬元離場，單位升值約28%。

●馬鞍山居屋錦泰苑J座中層4室，實用面積521方呎，兩房兩廳間隔，享海景，原先開價630萬元，放盤2個月，其後減價32萬元，減幅約5.1%，最終在未補價第二市場售598萬元，實用呎價11,478元。

●馬鞍山居屋錦豐苑J座高層9室，實用面積422方呎，兩房一廳間隔，原先於未補價第二市場開價480萬元，放盤兩個月，微減4萬元，獲用家以476萬元承接，實用呎價11,280元。

●西貢蠔涌新村單號屋二樓連天台單位，建築面積700方呎，連天台700方呎，以690萬元易手，建築呎價9,857元，原業主於2016年8月以503萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利187萬元，單位3年升值37%。

●沙田第一城32座中層B室，實用面積451方呎，三房一廳間隔，放盤半個月，原叫租20,000元，微減1,000元，終獲租客以月租19,000元租出，實用呎租42.1元，業主於2010年12月以310萬元購入，現享租金回報率達7.4厘。

●上水中心2座低層B室，實用面積330方呎，兩房間隔，以10,000元租出，實用呎租30.3元，屬近期低價成交，因區內即將有新盤入伙，屆時將有大量租盤供應，令區內租金同樣受壓。

●元朗錦綉花園I段5街單號屋，實用面積1,035方呎，開價約1,320萬元，議價後以1,288萬元沽出，實用呎價12,444元，新買家為外區客，原業主於2014年以990萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約298萬元離場，單位升值30.1%。

●元朗錦綉花園C段第九街雙號屋，實用面積約891方呎，三房間隔，外望享開揚樓景，原先叫價1,150萬元放售，放盤至今四個月，經議價後減價170萬或約15%，終以980萬元交吉沽出，實用呎價約10,999元。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳設計，區內客以每月11,800元租入，實用呎租為26.3元，如以現時同類型單位的銀行估價約495.5萬元計，該單位的租金回報率達2.9厘。

●屯門慧豐園2座低層E室，實用面積646方呎，套三房間隔，獲區內換樓客垂青，單位較早前以750萬元放盤，至今累積減價112萬元，以638萬元售出，實用呎價9,876元。

●屯門公屋建生邨4座高層17室，實用面積385方呎，因單位承做高成數及較長年期按揭，白居二買家決定零議價，以未補價自由市場價205萬元購入自用，實用呎價5,325元。

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