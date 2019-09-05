iPhone幾時有屏下指紋解鎖？外國媒體爆料話....

彭博社述消息指出，蘋果公司(Apple Inc.)正打在為新的iPhone研發屏下指紋技術，目前尚未確定推出日期。惟有分析預計，新技術或出現在2021年或之後的iPhone。

報道指出，Apple正就相關技術與海外供應商及企業內部測試。目前Apple的主要競爭對手，如三星(Samsung)、華為、小米等，均有採用屏下指紋技術，但該技術目前亦有待完善，包括耗能過高、感應區太小及屏幕偏厚等。

捎息指表示，倘屏下指紋技術如果測試取得進展，也會考慮在2020年iPhone型號中加入。新技術已能夠應用在iPhone之上，只是仍未夠批量生產。

有最強Apple分析師之稱、經常能準確預測新一代iPhone設計的天風國際分析師郭明錤早前亦表示，1年半內，與屏下指紋的關鍵技術可望出現明顥突破。他同樣預計，Apple會在2021年推出有屏下指紋的iPhone。

Apple股價周五(5日)升2.2%，高見213.97美元。

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