趙文傑：環球放水　美股有得炒

「撤回」兩字為港股日前帶來約千點的升幅，一洗近期頹風。然而，港股的單日急升，很大程度是基於沽空的平倉盤去帶動，後市能否再往上攀，筆者暫時仍存疑問。反之，筆者對美股未來六至十二個月的前景，則抱着較港股樂觀的睇法。

美國聯儲局即將於本月17至18日進行為期兩天的議息會議，眼見近日相關官員始為減息及放水出口術鋪路，與主席鮑威爾在7月底議息後的口脗截然不同。

首先，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)日前表示，聯儲局應在本月會議上減息半厘，以預防貿易戰的影響，言論非常之「鴿」，明顯站在鮑威爾「中期調整」說法的對面。此外，紐約聯邦儲備銀行近日亦發表報告，預測到2025年，聯儲局的資產負債表規模，可能會高達3.8萬億至4.7萬億美元之間。以目前聯儲局資產負債表的水平計算，最多有近24%的升幅，暗示當局購買資產，有再推量寬措施的可能性。

事實上，市場目前已預測聯儲局於本月減息的機會為100%，當中更有25%的機會一口氣減50點子。回顧近期世界各地的央行已輪流減息，似乎大家對環球經濟的前景持較悲觀的看法。當中全球兩大經濟體的貿易談判，暫時未見露出達成協議的曙光，長時間陷於拉鋸狀態，是環球經濟前景的一大隱憂。

歐洲方面，筆者上星期已簡單描述德國、英國及意大利的各種問題，加上當地央行能夠救市的子彈較美國少，一有任何風吹草動，隨時觸發下一波金融危機。

總括而言，雖然美國的經濟情況並非沒有問題，而是兩害相權取其輕，預期市場熱錢非常樂意停泊於美國，在股市及債市尋找投資回報。因此，筆者認為美股將受惠於減息周期帶來的額外流動性。一旦環球經濟出現重大動盪，更有條件推行負利率及量寬措施。按目前的情況，全球正在醞釀下一波金融經濟危機，但在爆發前，估計現水平的美股尚有雙位數字的升幅。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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