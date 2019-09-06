陳健豪：英鎊及澳元博技術反彈

進入九月份後，外匯市場重新活躍起來，因美匯指數8月份曾從98.59跌至97.03，但在最後一個交易日創下今年新高，並幾乎以全月最高位收市，令市場感覺美元9月份將出現一個單邊行情。不過，筆者多次提及，美元的上升是源於歐元及英鎊下跌，因這兩隻貨幣已佔去美匯指數近70%的比重，其餘外幣如日圓、加元，甚至不在美匯指數成分內的澳元等，近日都只在交易區間中運行，似乎要全面行單邊市的機會不高。

目前市場炒作的，仍是環球經濟衰退風險上升，各央行的貨幣政策走勢。而美國的ISM製造業指數只有49.1，為三年來首次跌穿50水平及最差表現，尤其是新訂單前景更令人擔心，美匯指數已由99.3高位急速回落。

澳洲央行周二率先議息，將現金利率維持在歷史低位的1%，符合市場預期，但同時繼續指有需要時繼續減息支持經濟，央行亦樂意見到澳元兌美元在低位，刺激出口表現，澳元兌美元在低位0.6688後反彈至0.676水平，技術上險守今年低位，博反彈者須在跌穿0.668止蝕，阻力區在0.683至0.685，升破此位才能鬆一口氣，有進一步反彈空間，目標在0.69至0.692。

由於央行仍暗示減息周期未完，要完全見底難度甚高，長線關鍵阻力分別在0.708及0.72，目前仍是摸着石頭過河為上策。

而英國政局就極不明朗，市場就聚焦10月31日脫歐限期前的舉動，例如英國國會議員就以328對301票，確定由議會控制脫歐程序，阻止首相約翰遜硬脫歐，並嘗試將期限再次搬龍門延長3個月至明年1月31日，惟市場似乎對此未有信心，因約翰遜表明想在10月14日提前大選，若他能成功繼續成為首相，將出現無協議脫歐的亂局，令投資者再沽空英鎊，筆者提及英鎊的支持位在2017年3月低位1.198，結果英鎊最低跌至1.1959後，又大幅反彈至1.21水平，日線圖上出現了一個短線疑似見底四部曲的第一部曲，可以繼續留意英鎊會否在負面消息傳言下出現吸引淡友先獲利平倉的信號。日線圖上阻力區分別在1.23及1.238。

目前市場已傳出英鎊在硬脫歐下出現最壞情況例如跌至1.1，甚至更低的情況，因此市場能否在負面消息滿天飛下出現反高潮，成為市場焦點，圖表派博反彈者，亦只會見步行步，以跌穿1.195今年低位止蝕。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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