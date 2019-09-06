古勝：華谷經濟　內銀勝一籌

事實上，周四發生的交易所死機事件並不罕見，過去美股亦有發生過，不過今次輪到港股，並非千年一遇。由於衍生產品兩點後停機，期指期權冇得炒，窩輪牛熊等大部分亦冇開價(因為都冇成交，開到價買賣差價都闊過長江)，如果要對沖，除非早有黑期戶口，否則真係乜都做唔到。

另方面，如果周四下午停機至周五開市時段期間，內外圍都冇大事發生，對投資者的影響較小；但萬一發生大事件，咁就真係睇彩數！至於邊個負責？大家自己諗。

此外，上述事件反映咗兩件事：能否止蝕及自由存取買賣，成為投資風險管理中最重要的一環，就正如周四有投資者話，基本上周四港股是行「緊急法」，即係你帳戶有錢，但唔代表你用得到！

走勢上，上述兩隻內銀股短期走勢似乎較內險股吸引，其中，建行剛剛升貼50日線近6元關，短期若能在成交配合下破位，可伺機跟進，目標價6.4元，跌穿5.8元止蝕；至於工行則升破短期橫行區阻力5元關，又是向上衝穿50日線約5.2元即有運行，目標價5.5元，止蝕位4.9元。

東方產經專欄作者 古勝

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