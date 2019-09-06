東方日報B1：二手樓跌價百萬成常態

大型二手屋苑樓價由高位下挫，但仍未見支持位。沙田第一城兩房單位樓價，過去一周已連錄4宗險守「五球」個案，大部分較高位跌價百萬，短期內料有機會下試「四字頭」。至於天水圍嘉湖山莊兩房戶更500萬元「有找」，部分成交價比高峰低逾20%，市場預料未來樓價繼續向下。

美聯翁凱傑表示，沙田第一城45座高層E室，實用面積284方呎，原業主向來作自住用途，日前叫價510萬元放售，即日再減10萬元易手，呎價約17,606元。事實上，同面積單位今年最高售價達595萬元，最新成交單位做價已低約16%，屬今年2月水平。

他又指，業主願意減價，加快沙田第一城近日成交，9月初至今錄至少9宗買賣，已超過8月全月一半。現時一個48座低層交吉戶，開價僅約500萬元，料議價後售價會見「四球」。資料顯示，今年初該盤兩房戶做價曾低見約420萬至450萬元。但翁氏估計，沙田第一城樓價短期內只會再跌約5%。

至於新界區上車指標屋苑嘉湖山莊，日前錄得翠湖居1座兩房戶只以460萬元售出，屬近八個月以來低位。祥益謝利官稱，該項目入場費已跌穿五球，樂湖居有單位叫價490萬元放售。據了解，該盤兩房戶向來獲用家追捧，市旺時標準兩房戶最癲曾售585萬元，與最近成交價比較，已回落逾120萬元。

港島指標上車盤鰂魚涌南豐新邨，樓價亦再低於「七球」。中原楊文傑透露，該盤5座低層一個兩房單位，減價約8%，剛以680萬元售出，實用面積391方呎計，呎價17,391元。據了解，同類兩房單位今年五月時最高曾售780萬元，樓價已跌100萬元。

除細價屋苑外，中價樓跌勢亦急。該行陳凱超指出，西灣河鯉景灣兩房則王，上月才錄得約1,030萬元的高價成交。屋苑怡坤閣中層D室同戶型單位，實用面積539方呎，一直叫價1,050萬元放盤，原業主見樓價下滑，累積減價至888萬元沽貨，成交呎價16,475萬元。同類單位約一個月賣平約14%，預料重返今年初價位。

隨着二手樓價下跌，多個大型屋苑於本月相繼「發市」。該公司張光耀表示，鰂魚涌太古城恆安閣高層A室，實用面積584方呎，放盤當天即以零議價獲得承接，成交價1,280萬元，呎價21,918元。

美聯林海成則稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑21號高層C室，減價30萬元，獲新界區換樓人士以800萬元承接，以實用面積638方呎計，呎價12,539元。

市場指樓市「未跌夠」，美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，樓價已比高位回落不少，部分細價屋苑跌勢更加明顯，防守力不及豪宅物業。同時，早輪升市時，上車盤價格漲勢也較急，故個別業主現需大手減價才有承接。

他認為，樓市幾可肯定會持續向下，今季料回落約5%，若社會狀況及中美貿易戰未有好轉，估計第四季有機會多跌3至5%。

資深投資者吳龍飛亦表示，近期低價個案不斷湧現，業主有價講，議幅可達約5至10%，而政治問題是左右後市的主要因素。若果困局解決不了會「好大鑊」，樓價料會有跌無升，有機會衰足幾年，因為經濟體系受挫，一直走下坡至負增長，需要很長時間才能修復。

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