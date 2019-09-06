袁沛儀：觀望歐央行議息　Euro偏軟

市場短線聚焦歐洲央行下周議息結果，參考近期公布的消費數據回落，反映內需疲弱，料未來通脹下行壓力大，加上企業景氣轉差，料當局同時減息及考慮重推量寬機會高，利淡歐元；加上技術上仍在下行軌內行走，料下試1.091。

美國即將公布就業數據，料無太大驚喜。美國孳息曲線雖然倒掛，但下行速度慢、樓價增長略回升、貨幣供應增長先跌後回升，預期美國通脹雖有下行壓力，但幅度有限，年內減息步伐最終比預期慢，加上基本面仍優於外圍，估計支持美元反覆上試99；美元兌瑞郎上試0.995。

另方面，澳洲樓市及製造業表現回落，支持當地儲備銀行年內再減息，估計澳元下試0.6690。紐元亦然，技術上保持七月中至今形成的下降軌內，料下試0.626。相比下，加元走勢在油價於55美元窄幅上落下橫行，料短線在1.315與1.328區間上落。

中美貿易關係反覆，大市短線只見上落，但前景仍偏淡，預期避險資產中性偏強；美元兌日圓小幅下試105.5，金價上望1,550美元。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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