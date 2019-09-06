美股收市：貿戰緊張情緒緩和　道指漲372點

中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，內地官媒更表示可能有突破，增強了市場信心，美國股市周四大幅做好。道指收報26,728點，升372點或1.41%；標指收報2,976點，升38點或1.3%；納指收報8,116點，升139點或1.75%。

科技股做好，蘋果公司股價全日升1.96%；Facebook在美國推出約會配對功能，股價上漲逾2%；亞馬遜亦升2.23%。

內地官方媒體報道，中方已應約與美國貿易代表萊蒂澤、財政部長姆紐欽通電話，雙方同意10月初在華盛頓舉行中美經貿高級別磋商。中國商務部表示，具體會面時間將於稍後公布，重申中方反對貿易戰升級，希望美方停止動用國家力量打壓華為等中國企業。

最新數據方面，美國8月份ADP私人職位增加19.5萬個，多過市場預期的14.8萬個。美國總統特朗普亦在社交網站上留言稱︰「真是很好的就業數據！」

對於後市，Newton Advisors創辦人兼總裁Mark Newton相信科技股將推動美股進一步向上，因為佔標指1/4的科技股，現時呈突破迹象。他又認為，如果標指突破2,940點主要阻力，則有望升上3,050點或3,075點。

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