【市前重點睇】美股漲逾1% 金價跌穿1520美元
2019年09月06日 07:43
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●美匯指數於98.41水平徘徊，離岸人民幣(CNH)企7.1377，港匯高見7.8378，圓匯一度跌至107.03，歐元企1.1035，英鎊漲至1.2326。金價低見1,517美元。油價高位回順，布油61美元關得而復失，紐油報56.28美元。道指期貨上升。
●香港交易所公布，與相關系統供應商經過詳細的調查及檢測後，決定周五(6日)恢復衍生產品市場之交易。 https://bit.ly/2k29cId
-死機災難：衍生產品停市料損失不菲。 https://bit.ly/2m1X5M1
●中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話；中國商務部稱第十三輪中美經貿高級別磋商將力爭取得實質性進展。
●道指收報26,728點，升372點或1.41%；標指收報2,976點，升38點或1.3%；納指收報8,116點，升139點或1.75%。 https://bit.ly/2k2uJ3w
-Facebook在美國推出約會配對功能，股價上漲逾2%。
●外媒報道，共享工作空間企業WeWork目標以可能低至200億美元的估值上市，較之前融資的估值大降約50%；同時，該公司可能延遲至明年才上市。
●美國10年期國債孳息率升9.29點子，報1.5586厘。
●港股ADR指數收報26,508點，微跌7點。
●紐約期油收報每桶56.3美元，升4美仙或0.07%。布蘭特期油收報每桶60.95美元，升25美仙或0.41%。
●紐約期金收報每安士1,525.5美元，跌34.9美元或2.2%，創自2018年6月15日以來最大單日百分比跌幅，並創自2016年11月11日以來最大美元跌幅。
●英國富時100指數收報7,271點，跌40點或0.55%；法國CAC指數收報5,593點，升61點或1.11%；德國DAX指數收報12,126點，升101點或0.85%。 https://bit.ly/2lBoKTT
●歐洲央行行長德拉吉重啟量化寬鬆面臨前所未有的阻力，德國、荷蘭表示明確反對，法國央行也提出質疑。
●英國首相約翰遜表示，他必定不會要求歐盟延遲脫歐限期，強調寧願「死在溝渠」也不會做這些事。
●據悉美國和日本仍在嘗試確定貿易協議細節，包括美國是否會對進口汽車加徵關稅的關鍵性問題。美國總統特朗普希望在本月簽署該協議。
●加拿大央行暗示，該國經濟已經恢復，足以更好地應對潛在負面衝擊，如果國內情況允許，將不會跟隨全球寬鬆政策趨勢。
●瑞典央行維持關鍵利率在-0.25厘不變，仍預計會在今年底或明年初加息。
●國泰盈測遭大行劈六成，降股份目標價15%。 https://bit.ly/2lUwz74
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