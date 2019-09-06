【市前重點睇】美股漲逾1%　金價跌穿1520美元

●美匯指數於98.41水平徘徊，離岸人民幣(CNH)企7.1377，港匯高見7.8378，圓匯一度跌至107.03，歐元企1.1035，英鎊漲至1.2326。金價低見1,517美元。油價高位回順，布油61美元關得而復失，紐油報56.28美元。道指期貨上升。

●中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話；中國商務部稱第十三輪中美經貿高級別磋商將力爭取得實質性進展。

-Facebook在美國推出約會配對功能，股價上漲逾2%。

●外媒報道，共享工作空間企業WeWork目標以可能低至200億美元的估值上市，較之前融資的估值大降約50%；同時，該公司可能延遲至明年才上市。

●美國10年期國債孳息率升9.29點子，報1.5586厘。

●港股ADR指數收報26,508點，微跌7點。

●紐約期油收報每桶56.3美元，升4美仙或0.07%。布蘭特期油收報每桶60.95美元，升25美仙或0.41%。

●紐約期金收報每安士1,525.5美元，跌34.9美元或2.2%，創自2018年6月15日以來最大單日百分比跌幅，並創自2016年11月11日以來最大美元跌幅。

●歐洲央行行長德拉吉重啟量化寬鬆面臨前所未有的阻力，德國、荷蘭表示明確反對，法國央行也提出質疑。

●英國首相約翰遜表示，他必定不會要求歐盟延遲脫歐限期，強調寧願「死在溝渠」也不會做這些事。

●據悉美國和日本仍在嘗試確定貿易協議細節，包括美國是否會對進口汽車加徵關稅的關鍵性問題。美國總統特朗普希望在本月簽署該協議。

●加拿大央行暗示，該國經濟已經恢復，足以更好地應對潛在負面衝擊，如果國內情況允許，將不會跟隨全球寬鬆政策趨勢。

●瑞典央行維持關鍵利率在-0.25厘不變，仍預計會在今年底或明年初加息。

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