【股民熱話】中國食品限購令與國進民退…

睇番7月份內地消費價格指數(CPI)為2.8%，略高於市場預期的2.7%，按月增長0.4%。其中，食品價格上升9.1%，非食品價格上升1.3%。在食品價格中，畜肉類價格上升18.2%；豬肉類價格上升27%。所以，見到多地官方開始限購豬肉，事出必有因。一則顯示豬瘟疫情尚未受控；二則顯示8月豬價持續上升，推高通脹之下，官方不得不出手控制物價；三則反映物價持續上升，而經濟增長又持續放緩，顯然並不利內部需求，亦令所有刺激經濟措施變得事倍功半。

要知道，中美貿易戰沒完沒了，中國經濟正在走下坡，如今當局最怕的就是「亂」。當物資缺乏到一個程度，容易引發社會不穩定，相信十月大慶前，當局會設法避免這情況出現。

了解咗內地豬肉限購令的背景，咁對投資有何啟示？首先，大家要認清，全球央行都在掀減息潮，偏偏中國通脹壓力增加，變相限制了貨幣政策靈活性，物價上升亦變相抵銷了刺激內需的政策效用，故有心理準備，類似的控制物價措施會陸續有來。

另一方面，為了應付經濟挑戰，有迹象顯示，中國正重回計劃經濟的老路，這又令人聯想到早前兩地市場熱議的「國進民退」四個大字。雖然中央還是不斷強調民營經濟的重要，並在信貸政策上主力向民企傾斜，以穩定信心，可畢竟民企的競爭力不足，在長時間的經濟增長放緩下難以生存，若經濟情況持續轉壞，不排除最終還是由國資收拾，以國家主導資源分配，集合國家力量打貿易戰。如是者，即由低效國企掌控經濟命脈的問題依舊沒得到改變。

各地出現的豬肉限購令，就不難令人聯想到昔日實施計劃經濟時的「糧票」時代。老實講，若然此舉真的成為趨勢，實與市場經濟改革、開放金融市場的方針相違背，官方有必要搞清楚政策與目標，免得搬石砸腳，吸客唔成變趕客。

正正由於圍繞中國經濟的內內外外不穩定因素仍在不斷上升，中資股的估值仍有下調壓力，策略維持逢反彈減持，絕對未到中長期低吸的時候。

過去，蘇聯經濟發展一度大好形勢，結果還是被美國弄得解體收場。日本經濟一度能挑戰美國地位，結果還是被美國一份「廣場協議」收復，弄得經濟迷失逾三十年。今時今日的中國，面對美國開打貿易戰，打擊科技發展，發動貨幣戰等的挑戰，該如何化解危機？也許，尚未完全對外開放的中國市場，可以選擇放緩開放的速度，先穩定內部形勢。若然真的要去到國進民退的地步，甚至重回國有化的老路，將意味人民幣國際化變成「水中撈月」，難以成功。如此，香港在中國與海外市場之間將扮演着甚麼角色，對當前香港局勢有何啟示，倒值得大家深思。

東方產經專欄作者帥哥

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