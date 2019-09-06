港股26600點上落　手機設備股炒上

港股高開257點後升幅收窄，恒生指數於26,600水平上落；國企指數靠穩，主板成交400億港元。

手機設備股持續強勢，瑞聲科技及舜宇光學升6.5%及4.7%，是表現最佳兩隻藍籌。中興通訊飆9.3%；丘鈦科技升近7%；比亞迪電子升近4%。

滙豐控股升1.4%撐市；其他重磅股窄幅上落，建設銀行升0.6%；友邦保險升0.5%；中國平安及騰訊靠穩；中國移動偏軟。

【09:21】地產股回升 港交所漲1.8%

港交所周五恢復衍生產品市場交易，港股開市跟隨外圍做好，恒生指數升257點或0.97%，報26,773點；國企指數高開83點，報10,467點。

香港交易所升1.8%，報251.8港元。中國海外及長和高開2.5%，是表現最佳兩隻藍籌。

重磅股方面，騰訊及友邦保險升0.7%及0.9%；中國平安升1.6%；建設銀行升1%；工商銀行及滙豐控股升近1%；中國移動偏軟。

地產股回升，長實、恒隆地產及信和置業升1.4%；新世界發展升近1%；恒基地產、領展、新鴻基地產及九龍倉置業升0.5%至0.7%。

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