【即市分析】本地零售股尚未見底…

面對香港每周示威活動和暴力升級，多國對香港發出旅遊警示，加上本地社會激烈動盪，大大打擊本地消費信心，種種因素正重擊本地零售行業，經營情況已提前進入「寒冬」。

除了旅客消費的旺區人流明顯減少之餘，就連一向多人都爆場的兩個主題公園，都變番哂「真‧香港人樂園」，旅客大減，最慘係這個冷清的局面，尚不知會維持多久。

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