【即市分析】本地零售股尚未見底…
2019年09月06日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：本來以為政府正式「撤例」可以平息風波，誰知社會反應似乎未見太大改善。消費及旅遊業旺景不再，下半年零售股的經營表現凍過水，股價低處未算低！(鐘錶珠寶板塊追蹤：https://bit.ly/2SLqaG3 )
面對香港每周示威活動和暴力升級，多國對香港發出旅遊警示，加上本地社會激烈動盪，大大打擊本地消費信心，種種因素正重擊本地零售行業，經營情況已提前進入「寒冬」。
除了旅客消費的旺區人流明顯減少之餘，就連一向多人都爆場的兩個主題公園，都變番哂「真‧香港人樂園」，旅客大減，最慘係這個冷清的局面，尚不知會維持多久。
真金白銀最反映市場睇法。六福(00590)、周大福(01929)、周生生(00116)及莎莎(00178)之股價，周三反彈後周四已全線回落，顯見逢反彈只會吸引沽盤湧現，股價沽壓尚未完全消化。今年聖誕新年旺季不旺，明年估值仍有下調壓力，故現水平中長線未到吸納時，宜忍手為妙。
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