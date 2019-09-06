港股格局：姚浩然料26800點阻力大

期貨市場周四(5日)因交易系統「死機」而停市，時富資產管理董事總經理姚浩然認為對後市有影響，在周三(4日)趁港股急升開了淡倉的投資者，都紛紛在周五(6日)復市時冚倉，相信要待這些平倉活動完成後，市場秩序才會逐漸恢復。

至於港股走勢，他指要留意外圍因素，特別是周五(6日)晚公布的美國就業數據，數據強弱會影響市場對美國聯儲局減息的預期。他指出，恒指在26,800點水平遇很大阻力，若能突破，才能言勢頭轉好，暫會在26,200至26,900點之間上落。

憧憬內地貨幣政策趨向寬鬆，A股有轉強迹象。他指出，上證綜合指數如企穩3,000點，相信有力再上，預計在10月前走勢都會向好。

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