IMF取消總裁年齡限制　為「超齡」候選人開綠燈？

國際貨幣基金組織(IMF)宣布，理事會已批准執董會關於取消總裁職位年齡限制的提議。

IMF聲明指出，自1951年以來該組織禁止任命年齡達到或超過65歲的候選人擔任總裁，並且禁止總裁在70歲生日後繼續任職。理事會通過的修正案立即生效，使總裁的任命條件與執董會成員(總裁擔任執董會主席)和世界銀行行長的一致，他們均不受年齡限制。

現任總裁拉加德將於9月12日離任，IMF將為繼任者進行選拔，總裁一職的提名期於周五(6日)結束，計劃於10月4日之前完成遴選程序。

此前，歐盟提名世界銀行前行政總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)為IMF下任總裁候選人，但她今年66歲，理論上以IMF此前限制而言已屬「超齡」。如今IMF修改規則，分析料是為任命格奧爾基耶娃為總裁而鋪路。

格奧爾基耶娃為保加利亞人，她曾任職歐盟委員會副主席。如成功當選，意味着她或將成為第一位來自東歐的IMF總裁，亦是繼拉加德之後的第二位女性總裁。

除格奧爾基耶娃及戴松布倫外，五大熱門繼任人還包括葡萄牙財長Mario Centeno、西班牙財長Nadia Calvino及芬蘭央行行長Olli Rehn。

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