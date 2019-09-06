【瑞通推介】長和獲增持　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判將於10月重啟，市場避險情緒降溫，道指隔晚收報26,728點，升372點或1.41%。

中美貿談有新進展，加上市場憧憬中央放水預期升溫，恒指周四(5日)曾升174點見26,697點，創逾1個月高，其後投資者因衍生產品市場交易暫停而沽售現貨對沖，恒指一度跌240點，收市報26,515點，微跌7點，周五(6日)早段升超過200點，重上26,700點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,700萬元，反映投資者對後市各有看法。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

李嘉誠基金會在周二(3日)增持長和共50萬股，加上英國硬脫歐風險暫降，該股周四微升收市，剛好企在69元，處10天和20天線之上。股份周五早段收復70元關，升幅超過2%，下一阻力留意50天線約71.6元。周四有15萬元淨流出其好倉。

舜宇光學連升7日，股價周五早段破頂，升超過5%，創1年新高。14日強弱指數(RSI)升超過80超買水平，投資者周四傾向開淡倉，其認沽證資金流入218萬元。

騰訊控股連續7個交易日進行回購，累計斥資約2.6億元。另外，內地新一批國產遊戲版號下發，包括騰訊旗下遊戲。該股周四險守341元之上收市，由8月尾的近期低位312.2元計，累積升幅逾9%，期間已收復10天和20天線。股份周五早段靠穩，曾逼近345元，續受制於50天線約347.7元。周四有520萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有610萬元淨流入。

期貨電子交易系統出現故障，香港交易所周四下午二時起暫停衍生產品市場交易，周五早段恢復交易。該股股價周四曾跌近2%，收報247.2元，跌0.3%，暫守10天和20天線。周五早段升逾2%，重返253元水平。周四有逾910萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流入。

中國海外發展公布8月合約物業銷售金額約288.09億元，按年升10.1%。股份周四大部分時間維持於25至26元之間爭持，周五早段曾升逾2%，高位突破26元。周四其輪證資金流不明顯。

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