【專訪】曾揸30層樓　補習天王教伺機撈貨

近期社會狀況不穩定，擁有十多年物業投資經驗的前補習天王吳賢德(Arthur Kho)認為，面對百年難得一見的政局困擾，短期市況會有「陣痛」，樓價有機會跌10至15%，自己也適量減持物業。

Arthur認為，本港的社會動盪及政治紛爭，一定會令樓價滑落，商戶生意受挫，舖租及旅遊業都會受影響，「上一代有機會撤走資金，當最富有的人不再投資，試想想香港會變成怎樣」。

事實上，在2016年市場已開始有大戶沽貨，他也考慮一下香港前路如何，自2017年底至今年4月，已陸續減持多項物業，今年也在樓市高峰期間，沽出將軍澳天晉住宅單位等，平均賺幅約六、七成。而在高峰時期，他曾持有約27至30個單位，現時只保留10多伙收租。

若從另一個角度看，Arthur指，政府施政步伐因亂局減慢，推行開拓土地的政策有阻滯，供應緊絀反而成為市場的利好因素。此外，不少市民也忽略一點，就是政府在○六年廢除遺產稅，貨幣及資金流入即時增加數十倍。

他認為物業價格稍為回落，就會再次刺激入市意欲，故長遠樓價仍會堅挺，但面積200方呎以下迷你戶會令人「愈住愈霉」，沒有投資價值。

不過，近日社會示威活動愈演愈烈，他認為，當政治環境進一步變壞時，富裕的人大規模走資，屆時樓價出現斷崖式下滑，有意入市人士也不要開心得太早。因有錢人都離開後，市場不可能迅速復甦， 奉勸市民切勿胡亂「撈底」。

至於市民考慮現階段入市，Arthur指可留意幾點，買樓要將眼光投放到物業未來發展及規劃，而非單單考慮地點。他置業邏輯是「市升買基建、市差買地段」。

對於戶型選擇，他建議有能力的人，可購買面積約700方呎及有梗廚的三房戶。因為發展商寧可將單位改為兩個350方呎細戶，呎價賣得更高。目前三房供應很少，即使不轉售都足夠住一世。

吳賢德同意現時樓價很高，但不合理並不代表要逃避。既然無辦法改變香港樓市這個「畸胎」，就要讓自己成為其中一部分，不要讓「樓奴、地產霸權」的不必要概念影響。他指，「其實400萬至600萬元的價格，仍有不少舊樓或新界屋苑可選擇」。

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