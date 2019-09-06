【午市重點睇】人民幣企穩7.14 歐元處1.10
2019年09月06日 12:00
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●在亞洲市，美匯指數企穩於98.4水平，離岸人民幣(CNH)現報7.143，港匯處7.8375，圓匯報107.06，歐元在1.10附近上落，英鎊則在1.2326。金價最新報1,514美元。布油、紐油分別見60.8美元及56.3美元。道指期貨現升73點。
●惠譽將香港信貸評級由AA+降至AA，展望負面
●港股在26,600點水平上落，恒生指數半日收報26,672點，升157點或0.59%，主板成交逾515億港元。國企指數亦升31點或0.3%，報10,415點。
-異動板塊：5G概念股受捧，中興通訊曾飆一成。
-異動股：轉主板上市，象興國際曾飆25%。
●港股格局：
-黃偉豪料騰訊可挑戰370元。https://bit.ly/2k0k0Xi
-姚浩然料26800點阻力大。https://bit.ly/2k0jgBu
●【即市分析】
-金蝶國際走勢轉強可坐順風車。https://bit.ly/2lzb23U
-本地零售股尚未見底...https://bit.ly/2lxC23D
-投資「唔怕一萬 至怕萬一」。https://bit.ly/2kuS4Lm
●【股民熱話】中國食品限購令與國進民退...https://bit.ly/2lzBVVm
●A股快報：證券法起草制定中，券商股普遍穩升。https://bit.ly/2lH4Vu7
●亞洲股市：日股漲近百點，韓澳股靠穩。https://bit.ly/2k5up4b
●港元拆息︰1個月跌至1.75厘。
●人民幣速遞：中間價下調3點子，離岸價企7.14。https://bit.ly/2lWOiL7
●【專訪】曾揸30層樓，補習天王教伺機撈貨。
●IMF取消總裁年齡限制，為「超齡」候選人開綠燈？
●死機災難：
-李小加指系統軟件出問題，非人為破壞。
-港交所指今早未接到交易系統連接問題的匯報。
-李小加指不應懷疑市場公正性，會檢討交易系統。
●鱷王達利奧：美國經濟今明兩年陷入衰退機會降至25%。
●【大行報告】交銀國際指港樓續受社會緊張氣氛影響。
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