【午市重點睇】人民幣企穩7.14　歐元處1.10

●在亞洲市，美匯指數企穩於98.4水平，離岸人民幣(CNH)現報7.143，港匯處7.8375，圓匯報107.06，歐元在1.10附近上落，英鎊則在1.2326。金價最新報1,514美元。布油、紐油分別見60.8美元及56.3美元。道指期貨現升73點。

●惠譽將香港信貸評級由AA+降至AA，展望負面

●港股在26,600點水平上落，恒生指數半日收報26,672點，升157點或0.59%，主板成交逾515億港元。國企指數亦升31點或0.3%，報10,415點。

-異動板塊：5G概念股受捧，中興通訊曾飆一成。

-異動股：轉主板上市，象興國際曾飆25%。

●港股格局：

●【即市分析】

●港元拆息︰1個月跌至1.75厘。

●【專訪】曾揸30層樓，補習天王教伺機撈貨。

●IMF取消總裁年齡限制，為「超齡」候選人開綠燈？

●死機災難：

-李小加指系統軟件出問題，非人為破壞。

-港交所指今早未接到交易系統連接問題的匯報。

-李小加指不應懷疑市場公正性，會檢討交易系統。

●鱷王達利奧：美國經濟今明兩年陷入衰退機會降至25%。

●【大行報告】交銀國際指港樓續受社會緊張氣氛影響。

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