惠譽將香港信貸評級降至AA　展望負面

國際評級機構惠譽將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望負面。

該行認為，香港社會持續不穩，以及中美貿易戰下一直存在的外部風險，經濟環境將更加嚴峻，預計今年香港的GDP增長為零，主要反映今年下半年的急劇收縮，而2020年的GDP增長預測則為1.2%。惠譽預期，港府今年的財政盈餘將收窄至近乎零，主要受近期推出的財政紓困措施，以及政府收入較預算為少所致。

該報告指出，連月持續出現的衝突及暴力，正在考驗「一國兩制」的尺度和韌性，以及香港與中國內地的關係。惠譽預期，「一國兩制」會維持，但當香港的經濟、金融和社會政治與內地的連繫正逐步增加，暗示香港將繼續融入中國國家管治系統，這代表未來將有更大的機構和監管挑戰，而這些發展跟香港與中國內地的主權評級差別收窄趨勢一致。

惠譽又指，持續出現的事件，對於香港管治系統及法治的有效性和質素構成長而深遠的損害，並對營商環境的穩定帶來疑問；又指持續性的社會爭端將為香港的信貸評級帶來進一步下調的風險。

該行列出未來能令評級再度轉差的因素包括：1)香港特區政府的自治權遭侵蝕；2)持續的社會不穩進一步削弱法治和營商環境：3)有證據顯示，在香港經濟及金融與內地增加連繫下，香港經濟對於內地的風險溢出效應更敏感。

至於前景展望負面，惠譽解釋即使港府滿足一些示威者的要求，但公眾的不滿好可能一定程度延續下去。社會不穩情況持續將削弱對公共機構的信心，玷污對港府管治、政治穩定和營商環境的看法。

不過，惠譽預計香港金融緩沖風險機制維持完整，這包括相等於GDP四成的龐大財政儲備、香港的債權水平，與超過廿年的財政盈餘。該行亦相信，香港當局在坐擁4,410億美元外匯儲備下，有很多資源去維持港元聯繫匯率制度。其他支持香港信貸評級的因素包括其公共財政管理的強勁紀錄、高收入水平，以及經濟具有彈性和靈活性。

該行又指能令評級改善的條件包括，香港社會動盪得到解決，令營商信心得以恢復，以及中國的主權信貸評級得到改善。

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