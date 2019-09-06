樓價UPDATES：業主求脫貨　劈價個案增

樓市氣氛未如理想，部分業主選擇大手減價求售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山瑧環高層B室，實用面積676方呎，兩房間隔，成交月租5萬元，實用呎租74元，租金回報3厘。

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九龍區

●紅磡黃埔花園2期5座中層H室，實用面積389方呎，兩房間隔，以700萬獲承接，實用呎價17,995元。

●長沙灣宇晴軒7座高層F室，實用面積445方呎，兩房間隔，望內園景致，開價835萬元，減至829萬元易手，實用呎價18,629元。

●將軍澳SAVANNAH第2A座中層D室，實用面積312方呎，一房間隔，今年5月以650萬元放售，減價50萬元或約8%，以600萬元沽出，實用呎價19,231元。

●牛頭角淘大花園I座中層06室，實用面積391方呎，兩房間隔，買家睇樓4小時，即以600萬元承接單位，實用呎價15,345元。

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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN第6座中層D室，實用面積898方呎，三房連套房間隔，原以1,360萬元放盤，大幅減價210萬元，以1,150萬元成交，減幅達約15%，實用呎價12,806元。

●屯門聚康山莊一個連天台單位，實用面積428方呎，兩房間隔，放盤不足1個月，累減80萬元，以580萬元成交，減幅約12.2%，實用呎價13,551元。

●葵涌新葵芳花園D座高層8室，實用面積418方呎，兩房間隔，叫價約660萬元，減價至610萬元易手，實用呎價14,593元。

●大圍金禧花園1座中層H室，實用面積340方呎，兩房間隔，叫價620萬元，減至600萬元成交，減價20萬元或約3%，實用呎價17,647元。

●粉嶺碧湖花園6座高層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價12,500元。

●大埔翠屏花園A座低層7室，實用面積262方呎，一房間隔，以398萬元沽出，實用呎價15,191元。

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