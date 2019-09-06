【跌勢加劇】二手樓價指數續挫1.34%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報185.45點，創18周新低，按周跌1.34%，跌幅為3個月來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.14點，創18周新低，按周跌1.45%，跌幅34周最大。CCL(中小型單位)報185.82點，創18周新低，按周跌1.34%，跌幅12周最大。CCL(大型單位)報183.58點，創17周新低，按周跌1.32%，跌幅5周最大。

CCL八大指數齊跌2周，是40周(即2018年11月)以來首見。中秋前樓價明顯加快向下調整，結束早前7周的窄幅回軟。但樓市並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平。近2周計，CCL累跌1.56%，CCL_Mass跌1.71%，CCL(中小型單位)跌1.60%，CCL(大型單位)跌1.36%，港島跌1.17%，九龍跌3.43%，新界東跌0.76%，新界西跌0.42%。

CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連跌2周，分別累跌1.56%、1.71%及1.60%。CCL(大型單位)連跌3周共1.46%，豪宅樓價連跌3周為28周以來首見。

四區方面，九龍CCL_Mass報181.59點，創20周新低，按周跌3.04%，跌幅67周最大，連跌2周共3.43%。新界西CCL_Mass報167.49點，創17周新低，按周跌0.12%，連跌5周共3.12%，新界西樓價連跌5周為37周以來首見。港島CCL_Mass報195.09點，創7周新低，按周跌0.98%，跌幅7周最大，連跌2周共1.17%。新界東CCL_Mass報198.46點，創4周新低，按周跌0.72%，跌幅5周最大，連跌2周共0.76%。

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