全球經貿戰：著名歷史學家警告中美冷戰不會完

外國傳媒報道,海外著名歷史學家、美國哈佛大學國際歷史教授、英國牛津大學耶穌學院資深研究員、美國史丹福大學胡佛學院資深研究員Niall Ferguson警告,中美已進入了「冷戰」初期。

他指出,美國總統特朗普已不可能修補中美關係,即使貿易糾紛降溫後也不可以,因為中美長期的衝突不只是貿易,更包括科技及地緣政治議題。他說:「好消息是他們不打算會在南中國海或其他地方爆發熱戰(即真正打仗),但我認為他們會打冷戰。我同時不認為特朗普會有能力透過達成貿易協議來阻止冷戰。然而,我預計中美貿易協議會在目前至2020年11月美國總統大選前達成。」

他又說:「特朗普的問題在於他透過貿易戰來展開冷戰,已不能再簡單地消除它,因為已升級至其他主要範疇。我認為,在科技上,他能控制的能力已愈來愈少。」

Ferguson於1964年生於,畢業於英國牛津大學,研究專長為國際歷史、經濟史,以及英美帝國主義。著有《1914:戰爭的憐憫(The Pity of War)》;《世界大戰:歷史的仇恨時代 (The War of the World)》等書。2004年獲選為《時代雜誌》百大影響力人物,2011年為彭博電視台特約編輯及新聞周刊專欄作家。

