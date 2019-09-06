【市後重點睇】美匯守98.3　道期升88點

2019年09月06日 16:10
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    （Getty Images圖片）
    美匯指數回軟，最新見98.34，離岸人民幣(CNH)回升至7.11，港匯企7.83水平，圓匯於107水平上落，歐元、英鎊分別在1.105及1.23。金價考驗1,510美元，布油續企60美元，紐油於56美元水平上落。道指期貨升88點。
    ●市後關注點
    -17:00 歐元區第2季國內生產總值(GDP)終值
    -20:30 美國8月非農業職位
    -20:30 美國8月失業率
    ●港股窄幅波動，恒生指數全日升175點或0.66%，報26,690點，全周升966點。https://bit.ly/2k7M0bK
    -價位提示：富臨曾急挫17%。
    -異動股：日清升破7元創新高，年內累飆近一倍。
    -中國燃氣挫逾6%，花旗指韓資股東減持毋礙營運。
    -【大行報告】滙豐研究指市場對地產股或過分悲觀。
    ●A股快報：滬綜指收升13點，金融及煤股撐市。https://bit.ly/2m3J807
    ●亞洲股市：日股收升113點，日產汽車漲3%。https://bit.ly/2k5up4b
    ●英國脫歐前景未明，歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.34%，報7,264點；德國DAX指數升0.14%，報12,143點；法國CAC指數持平，報5,592點。
    ●降級風暴：
    -惠譽將香港信貸評級降至AA，展望負面。https://bit.ly/2kleor3
    -香港信貸評級下降，有何實際影響？
    -賴志文料香港今年GDP增長0.7%。
    -沈慶洪料恒指會跌至26300點。
    -羅家聰料恒指或下試22000點。
    -惠譽罕有無預警下「雙降」香港評級。
    ●【跌勢加劇】二手樓價指數續挫1.34%。https://bit.ly/2k2QlwN
    ●企業撤出中國避稅，台灣及日本「愛回家」。
    ●8月全球製造業PMI續降至49.3%，反映經濟欠動力。
    ●【股匯攻略】澳元趁勢反彈。https://bit.ly/2klqgt4
    ●【大師睇市】好倉趁早食胡。https://bit.ly/2lVPUEX
    ●【即市分析】
    -吉汽轉強　順勢買認購證。https://bit.ly/2lGV4o5
    -金礦股暫宜忍手。https://bit.ly/2klvNzS
    ●【專家樓評】
    -劉嘉輝：細單位成交比例續高企。
    -曹德明：非本地收入港人申請按揭難嗎？
    ●【多圖】迎海·駿岸全新示範單位曝光。
    ●修例風波：買家憂樓價冧，和富中心三房遭撻訂。
    ●屯門居屋頻現400萬樓下成交，景新臺劈80萬沽。
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