【市後重點睇】美匯守98.3　道期升88點

美匯指數回軟，最新見98.34，離岸人民幣(CNH)回升至7.11，港匯企7.83水平，圓匯於107水平上落，歐元、英鎊分別在1.105及1.23。金價考驗1,510美元，布油續企60美元，紐油於56美元水平上落。道指期貨升88點。

●市後關注點

-17:00 歐元區第2季國內生產總值(GDP)終值

-20:30 美國8月非農業職位

-20:30 美國8月失業率

-價位提示：富臨曾急挫17%。

-異動股：日清升破7元創新高，年內累飆近一倍。

-中國燃氣挫逾6%，花旗指韓資股東減持毋礙營運。

-【大行報告】滙豐研究指市場對地產股或過分悲觀。

●英國脫歐前景未明，歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.34%，報7,264點；德國DAX指數升0.14%，報12,143點；法國CAC指數持平，報5,592點。

●降級風暴：

-香港信貸評級下降，有何實際影響？

-賴志文料香港今年GDP增長0.7%。

-沈慶洪料恒指會跌至26300點。

-羅家聰料恒指或下試22000點。

-惠譽罕有無預警下「雙降」香港評級。

●企業撤出中國避稅，台灣及日本「愛回家」。

●8月全球製造業PMI續降至49.3%，反映經濟欠動力。

●【即市分析】

●【專家樓評】

-劉嘉輝：細單位成交比例續高企。

-曹德明：非本地收入港人申請按揭難嗎？

●【多圖】迎海·駿岸全新示範單位曝光。

●修例風波：買家憂樓價冧，和富中心三房遭撻訂。

●屯門居屋頻現400萬樓下成交，景新臺劈80萬沽。

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