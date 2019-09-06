【市後重點睇】美匯守98.3 道期升88點
2019年09月06日 16:10
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（Getty Images圖片）
美匯指數回軟，最新見98.34，離岸人民幣(CNH)回升至7.11，港匯企7.83水平，圓匯於107水平上落，歐元、英鎊分別在1.105及1.23。金價考驗1,510美元，布油續企60美元，紐油於56美元水平上落。道指期貨升88點。
●市後關注點
-17:00 歐元區第2季國內生產總值(GDP)終值
-20:30 美國8月非農業職位
-20:30 美國8月失業率
●港股窄幅波動，恒生指數全日升175點或0.66%，報26,690點，全周升966點。https://bit.ly/2k7M0bK
-價位提示：富臨曾急挫17%。
-異動股：日清升破7元創新高，年內累飆近一倍。
-中國燃氣挫逾6%，花旗指韓資股東減持毋礙營運。
-【大行報告】滙豐研究指市場對地產股或過分悲觀。
●A股快報：滬綜指收升13點，金融及煤股撐市。https://bit.ly/2m3J807
●亞洲股市：日股收升113點，日產汽車漲3%。https://bit.ly/2k5up4b
●英國脫歐前景未明，歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.34%，報7,264點；德國DAX指數升0.14%，報12,143點；法國CAC指數持平，報5,592點。
●降級風暴：
-惠譽將香港信貸評級降至AA，展望負面。https://bit.ly/2kleor3
-香港信貸評級下降，有何實際影響？
-賴志文料香港今年GDP增長0.7%。
-沈慶洪料恒指會跌至26300點。
-羅家聰料恒指或下試22000點。
-惠譽罕有無預警下「雙降」香港評級。
●【跌勢加劇】二手樓價指數續挫1.34%。https://bit.ly/2k2QlwN
●企業撤出中國避稅，台灣及日本「愛回家」。
●8月全球製造業PMI續降至49.3%，反映經濟欠動力。
●【股匯攻略】澳元趁勢反彈。https://bit.ly/2klqgt4
●【大師睇市】好倉趁早食胡。https://bit.ly/2lVPUEX
●【即市分析】
-吉汽轉強 順勢買認購證。https://bit.ly/2lGV4o5
-金礦股暫宜忍手。https://bit.ly/2klvNzS
●【專家樓評】
-劉嘉輝：細單位成交比例續高企。
-曹德明：非本地收入港人申請按揭難嗎？
●【多圖】迎海·駿岸全新示範單位曝光。
●修例風波：買家憂樓價冧，和富中心三房遭撻訂。
●屯門居屋頻現400萬樓下成交，景新臺劈80萬沽。
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