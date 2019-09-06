放水救經濟！人民銀行宣布「降準」　釋放9千億人幣

中國人民銀行(即中國央行)宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定下調存款準備金率0.5個百分點，2019年9月16日生效。此次「降準」釋放長期資金約9,000億元人民幣(下同)，其中「全面降準」釋放資金約8,000億元，「定向降準」釋放資金約1,000億元。

不過，由於財務公司、金融租賃公司，以及汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，並已處於較低水平，因此此次「全面降準」不包含這3類金融機構。

在此之外，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，人民銀行再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於今年10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。

人民銀行表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

惟港股外圍未見明顯反應，反而跌幅擴大，港股夜期現報26,549點，較周五(6日)現貨收市26,690點，低水約142點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報26,576點，跌47點，亦低於現貨收市。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。