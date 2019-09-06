數碼通︰港市場競爭將激烈　ARPU難免受壓

2018年生效的新會計準則變動主要是包括數碼通在內的電訊商，要把綑綁手機銷售月費計劃內的部分收入，改劃至手機銷售分部，通訊服務收入因而受到影響。

總裁葉安娜坦言，香港流動通訊市場「極之極之激烈」，難免會令ARPU受壓，但數碼通迄今上客和續約表現已經相當理想，而上財年漫遊收入在數據的推動下仍有平穩增長，抵銷話音方面的下跌。

她又說，公司日後會繼續針對不同客戶推出不同計劃，期望以此策略推動上客「補貼番APRU」提高服務收入。

首席財務總監陳啟龍稱，數碼過過去一年客量有7%增長，沒有簽約的「自由鳥」品牌有很大貢獻。被問到會否因為經濟放緩推更多優惠，葉安娜稱會按市場情況推出新的計劃。陳啟龍表示，旅遊需求下跌已開始在漫遊收入上，但通訊服務始終是必需品，宏觀經濟對公司影響不大。

如果按照舊會計準則，再撇除若干一次成本調整的項目後，數碼通純利按年倒退9.59%至5.56億元，主要是流動市場競爭劇烈、手機銷售收入增長放緩。

另一方面，陳啟龍稱，企業服務收入於過去一個財政年度按年增長約50%，毛利率不俗，現在已對服務收入有明顯貢獻。

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