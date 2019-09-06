夜市UPDATES︰靜待鮑威爾講話　美股好淡爭持

美國非農就業數據遜預期，市場料9月減息機會增加，美股早段好淡爭持，道指早段升33點，報26,761點，標指升2點或0.08%，報2,978點；納指跌2點或0.03%，報8,114點。市場亦關注聯儲局主席鮑威爾稍後發表的講話。

另方面，儘管人民銀行宣布將會降低存款準備金0.5個百分點，惟港股外圍變動不大，夜期現報26,588點，低水103點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌10點，報26,614點。

聯邦基金利率期貨顯示，市場料美國聯儲局9月減息0.25厘的機會為90.4%；減息0.5厘的機會為9.6%。對比之下，美國就業數據未公布前，減息0.25厘或0.5厘的機會分別約75%及25%。

個股方面，網絡安全公司CrowdStrike第二季度業績勝預期，惟分析指其業績指引不及早前7月份上市報告般「美好」，其股價急挫一成至78.16美元。

瑜伽服裝品牌lululemon業績勝預期，其股價升7.6%，高見202.79美元。

【21:32】儘管美國就業數據參差，美股周五(6日)早段靠穩，道指升62點，報26,790點；納指漲10點，至8,126點。市場注視聯儲局主席鮑威爾稍後於香港時間周六(7日)凌晨0時30分的講話內容。

瑜伽服裝品牌Lululemon第2季多賺31%至1.25億美元，每股純利96美仙，遠好過預期的71美仙，並調高全年收入預測至介乎38億至38.4億美元，全年每股盈利亦上調至4.63至4.7美元，中位數高過市場估計的4.64美元。Lululemon股價早段急升6.05%，至199.81美元。

券商KBW下調美國銀行投資評級，由「跑贏大市」，降至「與市場同步」，主要是預期貿易戰波及美國經濟，以及聯儲局進一步減息，勢對美銀盈利構成壓力。美銀股價早段報28.01美元，跌0.39%。

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