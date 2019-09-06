樓價UPDATES：減價奏效　愉城、藍灣半島齊開齋

樓價向下走，業主叫價不像早前進取，部分屋苑減價後錄得本月首宗成交，其中荃灣愉景新城兩房戶降價25萬元易手。小西灣藍灣半島順利發市，套三房以888萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙第二期2座低層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，以870萬元成交，實用呎價25,000元。

●小西灣藍灣半島7座低層E室，實用面積566方呎，三房套房間隔，以888萬元成交，實用呎價15689元。

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九龍區

●西南九龍匯璽II第3B座中層J室，實用面積352方呎，一房間隔，減租2,000元，以每月租金1.8萬元租出，實用呎租51.1元，租客以一次過繳付一年租金共約21.6萬元。

●荔枝角美孚新邨吉利徑21號高層C室，實用面積638方呎，叫價830萬元，終減至約800萬元易手，實用呎價12,539元。

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新界區

●荃灣愉景新城4座極高層C室，實用面積474方呎，兩房間隔，原叫價730萬元，減價25萬元或約3%，以705萬元沽出，實用呎價14,873元。

●屯門兆康苑E座低層2室，實用面積493方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以548萬元放售，最終降價48萬元或約9%，以500萬元易手，實用呎價10,142元。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居6座高層B室，實用面積633方呎，三房套房間隔，以690萬元沽出，實用呎價10,900元。

●馬鞍山曉峯灣畔2座中層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，減價12萬元或1.7%，以688萬元沽出，實用呎價13,733元。

●沙田第一城41座高層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，以538萬元獲承接，實用呎價17,697元。

●屯門兆康苑F座中層8室，實用面積414方呎，兩房間隔，減18萬元，以432萬已補價易手，實用呎價10,435元。

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