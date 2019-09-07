東方日報B1：人行降準救經濟　放水9千億

人民銀行雙管齊下，透過全面降準及定向降準放水救經濟。圖為行長易綱。

中國人民銀行雙管齊下「放水」刺激經濟！人行周五(7日)宣布，透過全面降準及定向降準，合共釋放資金多達9,000億元人民幣。儘管2015年起人行十二次減息降準行動，恒生指數有七次於公布當日或之後一個交易日下跌，跌市比率逾58%，惟綜合證券界意見認為，由於是次「放水」力度較大，可望支持港股進一步反彈，恒指有機會上試27,500點。

人行表示，本月16日起全面調低金融機構存款準備金率(降準)0.5個百分點，並於今年10月15日及11月15日，分兩次定向降準1個百分點，每次0.5個百分點，料分別釋放約8,000億元人民幣及約1,000億元人民幣資金。

該行重申，將繼續實施穩健的貨幣政策，不做大水漫灌，而是次降準釋放的資金，有效增加金融機構支持實體經濟的資金來源，並降低銀行資金成本每年約150億元人民幣，通過銀行傳導可以降低貸款實際利率。

儘管人行是於港股收市後才公布降準消息，但整體大市周五依然反覆向上。期貨交易系統周五恢復運作，大戶心急平倉下，恒指早段表現波動，周五開市上漲257點，惟之後短短一分鐘，漲幅顯著縮窄至114點，於十時過後升幅又擴至275點，見全日高位26,790點。

不過，國際信貸評級機構惠譽調低香港評級，恒指午後漲幅一度縮窄至47點，收市則漲175點，報26,690點，全周累漲966點，創6月下旬後最大單周漲幅。國企指數周五微升46點，收報10,430點，全周則累漲347點。

恒指及國指季檢下周一正式生效，被動基金於周五尾市換貨，令港股總成交增加至1,000億元，港股沽空額達143.45億元，沽空比率14.36%，而港股通則錄淨買入11.42億元。

光銀國際董事總經理林樵基表示，臨近第三季結，內地流動性向來較緊，加上10月初中美將重啟貿易談判，人行先行「出招」，務求穩定經濟，以便與美國展開磋商。他又說，是次釋放的資金巨大，效益料較人行過去「放水」行動為佳，有望支持股市進一步反彈，恒指或上試27,500點，之後於26,500至27,000點轉趨橫行，內銀股料最受惠。

儘管他預期9月港股會反彈，但對10月市況卻有戒心，一旦中美貿易談判「反枱」，又或是英國10月底落實「硬脫歐」，資金將由亞洲轉流美元資產避險，屆時環球股市將無運行。

輝立資產管理基金經理李國璇表示，人行「放水」有助降低貸款利率，令企業利息開支得以下降，紓緩企業盈利壓力。他又預期，港股反彈未完，恒指有望向上回補26,900至27,500點間兩個大型裂口位。中央力谷經濟下，投資者可留意內需、內銀及內險等股份。

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