美股收市：道指升69點　Facebook挫逾1%

美國最新就業數據遜預期，華爾街股市周五表現反覆，三大指數收市個別發展。道指收報26,797點，升69點或0.26%；標指收報2,978點，升2點或0.09%；納指收報8,103點，跌13點或0.17%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升1.49%、1.79%和1.76%。三大指數均連升兩周。

科技股偏軟，Facebook正受美國反壟斷調查，股價全日跌1.79%；Netflix及武馬遜分別下挫1.05%和0.39%。

美國聯儲局主席鮑威爾在蘇黎世講話唱好經濟，稱聯儲局將繼續採取適宜的行動，以維持經濟擴張，並不預計美國將走向經濟衰退。

數據方面，美國8月非農就業職位增長13萬個，低於市場預期的15萬至16萬個，7月數字由增長16.4萬個，向下修訂至增長15.9萬個；8月失業率維持3.7%，符合預期。

市場關注的8月平均每小時工資按年增長3.2%，高於市場預期的3至3.1%，並與7月的3.2%一致。值得留意的是，8月勞工參與率增至63.2%，為2013年8月以來最高，美國總就業人口增59萬人，至1.579億人的歷史新高。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，8月美國就業報告顯示，平均時薪數據增長，反映美國經濟強勁，勞動者正回歸工作。

他又稱，市場預期聯儲局9月減息，「可能10月也減息」。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。