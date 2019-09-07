1周10大驚奇：否極泰來了？股市即將旺到年底？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止，絕無事後孔明。上周提及目前可能是「黎明前的黑暗」，本周異象明確預言最悲情況或已過，港股直至年底都樂觀！不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、否極泰來了？全球太悲 逆轉即將來臨】

已年滿89歲的「股神」巴菲特有句名言：「別人恐懼我貪婪！」美銀美林策略師或深感認同！該機構全球投資策略師Jared Woodard本周表示，從歷史上看，當投資者普遍看跌時，恰恰是買股好時機。

他表示，目前市場太悲了，根據經驗，全球股市在未來3個月內(即直至今年底)平均回報可達6%左右，建議投資者可計劃在接下來1至3個月時間「搵機會」。

事實上，該行預測非常準確的「牛熊指標」自今年1月3日後，上周首次出現「買入」股票等風險資產的信號！該指標最新跌至1.3，根據往績，只要跌穿2，就是「確信買入」。

指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是「確信買入」，高於8是「確信沽售」。上次在今年1月3日發出「買入信號」，結果包括港股在內的股市升到4月底；2018年1月30日則發出「沽售信號」，結果股市2月初立即大冧。

該指標推出至今，出現過12次沽售信號，每次觸發後的3個月裏，標指平均跌幅達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。

【2、否極泰來了？內地私募基金揭秘 必撐港股】

港股方面，雖然香港示威活動不斷，但內地投資者對港股仍熱情如火。近年回報大幅跑贏A股的重陽投資總裁王慶本周接受媒體訪問時表示，香港本土事件會對短期情緒有影響，但港股裏大部分公司與香港本土經濟無關，而大部分投資者也非本地投資者，所以事件不會對資本市場造成嚴重深遠的影響。

他說：「今年初公司倉位比重更多在內地A股，過程中逐漸把港股比重提起來，當前香港H股的倉位是年初的兩倍，主要考慮到H股和A股基本面一致，但H股估值更低。」

數據顯示，內地投資者通過「港股通」連續30多天淨買入港股，勢刷新2017年12月以來最長流入紀錄。溢價指數顯示，A股當前較中資H股貴約29%，使內地資金傾向買港股。

他又說，除了本土事件造成的下跌，恰恰是好的買入機會外，美國聯儲局勢再減息，而香港是實行與美元掛鈎的聯繫匯率制度，港股面臨的資金流動性更好，也是看好的理由。

截至今年8月底，重陽資產管理資金規模超過200億元人民幣。數據顯示，其代表產品華潤信託─重陽1期自2008年成立以來，累計回報近3.92倍，大幅跑贏滬深300指數同期回報74%。

【3、否極泰來了？A股踏入「維穩式」升市】

港股走勢一向受美股及內地A股影響，目前A股為迎接10月大日子，應會出現「維穩式」升市，本周證據在於新一輪關稅於9月1日正式生效，滬綜指周一(9月2日)逆流向上，勢預示9月A股前景不悲觀。

滬綜指周一創近一周最大升幅，並收復2,900點；創業板指數亦大漲逾2.5%。由於香港社會動盪未見緩和，恒生指數當日收跌0.4%；日本、新加坡等市場亦告下挫。

在中美貿易戰升級之際，國務院金融穩定發展委員會於上周末召開會議，稱要繼續實施好穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長；並提出要以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，完善基礎制度，提高上市公司質量，扎實培育各類機構投資者，為更多長期資金持續入市創造良好條件。

市場分析認為，上述釋放了「維穩」信號，預計直至9月下旬，滬綜指可能高見2,950點左右。

事實上，數據亦顯示，在2009至2018年的10年間，9月全月滬綜指錄得6次上漲，4次下跌，即升多跌少。

【4、否極泰來了？特朗普露玄機 道指可再升1萬點】

除了A股，美股去向亦關鍵！美國總統特朗普本周就表示，如果沒有貿易戰，美股將創歷史新高，道指會較現水平高出1萬點(即大約36,000點)。

他續說：「但必須有人這樣做(貿易戰)...對我來說，這(中美貿易戰)比經濟更加重要。」特朗普又重申，如果中國希望達成協議，是可行的，但即使沒有協議，也無大礙。

事實上，目前貿易戰何時結束確實取決於特朗普，因為連中國官方智囊也這樣說，換言之，道指何時再升1萬點，亦取決於他！負責給予中國政府顧問意見的中國國務院參事、中國與全球化智庫創辦人兼理事長王輝耀本周接受媒體訪問時表示，中國已盡了一切努力來解決美國提出的貿易問題，目前貿易戰僵局能否解決，就取決於特朗普。

他指出，中國的「一切努力」包括在今年3月通過了新的《外商投資法》，以解決外商很多關注的問題，包括一直以來投訴的事項。新法律已禁止強制技術轉移，並加強知識產權保護，給予海外企業與中國企業同等地位，這正正解決了美國政府所關注的問題。

不過，有不少分析員已表示，雖然中國通過了上述的新法律、並定於明年1月實施，但仍遠遠未夠深入，未必能讓美國政府滿意。更何況在該法案通過僅2個月後(即今年5月)，特朗普就指摘中國背棄了已傾妥九成的貿易協議承諾，並提高中國貨品關稅稅率。

對此，王輝耀表示，特朗普一次又一次提高中國貨品關稅，是讓雙方都感到「一些疲累」及「尷尬」。不過，他強調，中國一直願意談判。

【5、否極泰來了？中美貿戰關鍵在於...】

既然主動權在特朗普，那麼，他想何時達成中美貿易協議？美國著名分析員、Oppenheimer首席市場策略師John Stoltzfus本周預言，中美貿易談判可能戲劇性地在未來數月內「大團圓結局」，令股市出現巨型升市。

他說：「大男人主義(Machismo)似乎正推進雙方達成協議，我們真的認為很可能在2020年2月之前就會見到。」為何是2月？他解釋，原因在於2020年總統初選季節開始！或許這會推動特朗普做多一點外交的事，從而達成貿易協議。

事實上，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進本周亦在社交媒體Twitter帳戶留言，表示中美已宣布新一輪貿易談判，並將會努力取得實質性進展。他個人認為，美國可能不再希望破壞中國的意志，雙方之間更有可能取得「突破」。

美國媒體特別關注胡錫進這次提到的「突破」，因為這很可能暗示，10月份中美貿易談判有真正進展的機會大增。除了胡錫進，其他官媒也強烈暗示10月談判不是純粹吹水。

【6、否極泰來了？聯儲官員講明要對付低通脹】

除了不打貿易戰，道指可能爆升1萬點外，特朗普也曾說過，只要聯儲局肯大幅減息及重推量化寬鬆(QE)，道指也會爆升1萬點。目前他的如意算盤未絕望！

擁有議息投票權的聯儲局第3號人物、紐約聯儲銀行行長威廉斯本周在公開演說中提到，解決頑強的低通脹是目前央行其中一個最要緊的議題，並承諾將採取合適的貨幣政策來維持美國經濟增長。

他說：「低通脹是本世代的問題，目前經濟展望是溫和增長、低失業率，但頑強的低通脹正反映着宏觀經濟情況。我要小心地監察，並要保持警惕，採取合適舉動來支持經濟繼續增長、勞動市場強勁，以及令通脹率返回2%。」

值得留意的是，這位「三哥」是非常主張大幅減息，7月的時候亦一度惹來市場關注。聯儲局將於香港時間9月19日凌晨2時公布議息結果。

【7、否極泰來了？格老：美國遲早負利率】

除了聯儲局「三哥」，在美國金融界屬於最具影響力的殿堂級人物之一、現年93歲的美國聯儲局前主席格林斯潘本周也表示，債券「負利率」好快會擴散至美國，這不是會否出現的問題，而是何時出現。他說：「你正在全球看到(負利率)，來到美國只是時間問題。」

由於債息反映着實際利率去向，換言之，他也預期聯儲局會被迫大幅減息。他補充，投資者應觀察30年期美債息，假若再屢創新低，反映實際利率是很難大升。該債息8月曾低見1.91厘的歷史新低。

至於美國經濟是否瀕臨衰退，他認為很在乎股市表現。他說：「我們低估了經濟的財富效應，面對目前波動的股市走勢，是會有影響的。我不會認為我們能完全明白或正確衡量。」另他表示，金價近期急漲，主要是人口逐漸老化，人們正尋找具有價值的「硬資產」。

【8、否極泰來了？準繩指標話等到12月才驚吧！】

回看本文一開首就話，股市未來3個月不用擔心，年底後又如何？市場上極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息，並在今年7月底聯儲局減息後表明9月必須再減的Stifel首席股票策略師Barry Bannister本周警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計今年12月股市將迎來另一次大跌，並預期明年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister指出，由於「債息倒掛」準確度過去備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

那麼，目前情況是怎樣？他說：「在今年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。」這意味着股市雖然不會立即暴跌，但已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。

他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退，由於股市走在前頭，故預計今年12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

大冧市已夠恐怖？未算！Bannister指出，由於過去低息環境及企業不斷回購股份，推高了股市估值，即消耗了未來，意味着接下來數年投資日子很難過。他說：「標指已升到由他研究的未來10年回報頂部，透支了未來，故預計在今年第2季開始，直至2024年第2季的5年間，回報恐是接近零。」

那麼，應該投資甚麼呢？他建議投資者買「防守股」，主因是它們在衰退周期內表現較好。總結來說，未來5年都難以看好，他不建議投資者買大上大落的高風險股份。

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

【9、否極泰來了？美股標指已屆關鍵位】

除了Bannister，美股著名分析員、2017年已看淡美股、今年7月29日警告市場恐慌快將大爆發，結果終於言中的Northman Trader創辦人Sven Henrich本周則警告，標指出現了「重大下跌」的警號，何時大跌取決於央行！

他援引的信號是「圖表派」俗稱的「喇叭頂」，即股市走勢出現一條上升軌及一條下降軌，上升軌是由兩個頂部相連而成；下降軌則由兩個底部相連而成，兩條線一條向上，一條向下，延伸起來像是個「喇叭」一樣，故被稱為「喇叭頂」。

他指出，標指的「喇叭頂」是在2018年中形成，隨着時間過去，兩條線的相差不斷擴大，反映美股危機日益加劇。目前最新的形勢是：在「喇叭」裏出現了「上升楔形」！

所謂「上升楔形」，是兩條上升軌，但斜度下同，反映股市雖上升，但波動範圍逐漸收窄，最終兩條線會相遇，一旦跌穿下線的上升軌，就預示跌市或來臨。「上升楔形」往往是牛市終結的信號。(本文附圖)

因此，他說：「美股8月曾出現一輪跌浪，使走勢上跌穿了上升楔形，是典型警號。結果只有兩個：要麼快速收復，重現大升市；要麼開啟大跌浪。」

他表示，所謂「收復」，是標指要短期內同時升返「上升楔形」及「喇叭頂」的上升軌，形成支持。具體一點來說，就是要盡快升回3,000點水平。

否則，一旦標指跌穿了2,700點，終極底部就要看2,100點，意味下跌空間達28%。由於「上升楔形」及「喇叭頂」是「圖表派」信賴的指標，故他十分重視。(本文附圖)

至於標指能升回3,000點，還是先下試2,700點？他相信9月是關鍵！表面看，由於美國10年期債息跌返2016年總統大選時的水平，反映經濟轉差，加上全球有9大主要經濟體已陷入或近乎衰退，再添加中美貿易戰，故後市偏淡居多。當然，全球央行可以透過「放水」來為股市「續命」，延後冧市時間。

因此，投資者必須關注標指9月走勢！

【10、滿89歲的「股神」巴菲特 同年輕人講「缺一不可」】

最後分享一下「股神」巴菲特，他在8月30日年滿89歲，在走過近90個寒暑後，外媒歸納了他多年來，在不同場合與年輕人分享的6大「人生信條」，這些「信條」或足以改變你一生，「缺一不可」！

●與「對的人」結婚

巴菲特被譽為「股神」，做投資決定自然了得，不過他稱，自己最重要的決定與錢無關，而是與結婚有關。

他曾講過，生命中最重要的決定，就是選擇誰和你結婚。他認為，應該選比自己更優秀的人作結婚對象。與那類人相戀，自然就會朝成為那類人進發。

如何選到「對的人」？他認為最主要的是雙方在大問題上的想法要一致，別以為結婚以後你能改變對方。

不過，年輕人亦要留意，要找到「對的人」的最佳方法，是你首先也要變成「值得愛上」的人。因為從定義上來說，比自己更優秀的結婚對象絕不是傻瓜。

●投資自己

問到最好的投資，巴菲特認為就是投資自己，他建議年輕人要學會書寫及和面對面交流的技巧，掌握這種技能，可提升自身價值50%。

然後，就是要在年輕時照顧好自己的身心健康，他說：「在這個世界上，你只有一個心靈和一個身體。如果年輕時沒有好好注意，當你年邁時，身體就會搞垮一切。」

投資自己是「不會輸」，不須繳稅，亦不會被通脹所蠶食。

●和「更好」的人做朋友

巴菲特在接受採訪時曾表示，有一件事絕對值得做，就是和那些比自己更出色的精英相處，這樣就會令你開始變得更像他們。

至於判別這些比自己更優秀的朋友，他認為通常可在一個人身上，找到3個特點：智慧、能量和誠信，但如果找不到最後一種，前兩種就不提也罷。

●為你佩服的人工作

對於工作的選擇，巴菲特曾在他的著作中寄語年輕人，不要因為想令到履歷好看一點，或起薪點稍高，就委屈自己做一些其實不是那麼喜歡的工作、替那些自己根本不認同的人拚命。

做自己喜歡的工作，替你最佩服的人工作，這才是給自己最好的機會。

●不要在意市場的噪音

說到投資，巴菲特認為，投資可以令人變得情緒激動，但頻密地查看股價或追看新聞也不能帶來甚麼幫助。世上沒有人能預知市場走向，就算市場似乎陷入困境，最好的策略仍然是保持平穩，擇善堅持下去。

他坦言，自己不太關注經濟學家所說的話，因為從歷史看，經濟學家做投資，並不能讓自己變得富有，但卻有人聽從他們意見買賣股票。

●不用金錢衡量成功與否

巴菲特一直是全世界上最富有的幾個人之一，但他沒有用財富來衡量成功得失，而是用「所獲得的愛」來衡量。他在2008年的一次演講中表示，能獲得無條件的愛，是你能獲得的最大收益。愛是令人難以置信的，更讓人無法擺脫。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。