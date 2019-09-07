中國8月外儲按月增34億美元　連續9個月增持黃金

中國人民銀行公布，8月份外匯儲備31,071.76億美元，高於市場預期的31,000億美元；較7月份的31,036.97億美元，增加34.79億美元；較去年12月增長344.64億美元。

至於8月底黃金儲備為6,245萬安士，為連續9個月增持黃金儲備；7月底為6,226萬安士。

外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，8月中國外匯市場秩序良好，外匯供求保持基本平衡。受全球經濟增長、貿易局勢、地緣政治等多重因素影響，美匯指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素共同作用，外匯儲備規模有所上升。

王續稱，今年以來面對複雜嚴峻的外部環境，中國經濟運行延續總體平穩、穩中有進態勢，穩定性、韌性明顯增強，經濟結構持續優化。受此支撐，中國國際收支保持總體平衡，外匯儲備規模穩中有升。

王展望，全球經濟和國際金融市場風險挑戰明顯增多，但中國經濟空間大、動力強、活力足，長期向好的發展態勢沒有改變，並將繼續推動全面改革開放，這將為外匯儲備規模保持總體穩定奠定堅實基礎。

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