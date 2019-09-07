降級風暴：如成趨勢　商界料中小企恐增借貸成本

國際評級機構惠譽將香港信貸評級由「AA+」下調至「AA」，前景展望負面。中華廠商聯合會行政總裁楊立門出席電台節目時預期，不會對中小企有直接或即時影響，但如果其他評級機構跟隨做法，則擔心會構成下行漩渦。

假如下調評級變成趨勢，香港中小型企業總商會會長巢國明亦認為，中小企借貸成本一定會上升。

至於香港工業總會主席葉中賢就指，或會對工業界未來集資造成一定影響，又指在全球經濟出現負增長的情況下，廠家一定會減少投資設備。

另外，楊立門指工業界面對現時社會及經濟環境，即使要選擇結業都不容易，因現時廠家無論是否從事與美國有關的業務，其投資心態都很差；而內地遠在中美貿易戰開始前，製造成本已相當高，加上貿易戰的「完美風暴」，廠家正在「吊命」，若果結業，甚至可能要付出過去十多年賺到的錢。

楊又稱，去年中美貿易戰開始後，政府各項基金的使用率已經提高，他日後會向局方再跟進，可否提早向企業批出貸款。

反對修訂《逃犯條例》風波持續三個月未平息，令香港陷入前所未有的動盪。巢國明謂，面對現時的社會環境，中小企最重要是有資金流動性，商會將推動業界申請商務及經濟發展局為企業提供的基金，強調若果可以「先還息、後還本」，能夠減輕流動資金的壓力。

葉中賢透露，現時政府支援中小企的基金，申請程序已經簡化，企業在申請前不需要再撰寫計劃書，當局亦正計劃以專人協助企業申請。

香港餐務管理協會會長楊位醒坦言，飲食業正面臨很大的問題，其中重災區是油尖旺區和銅鑼灣，周末生意大減，老闆連租金都難以支付。現時情況比2003年沙士時更差，認為現今社會分裂，氛圍有所改變，不再有如沙士時一樣互相鼓勵，市民亦不能再取得共識。

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