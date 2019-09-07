致富智庫：有錢人憑乜富裕？就是想法跟你不一樣

成為有錢人，繼而生活無憂，或多或少是每個人的夢想，亦可能為此尋求過不少賺錢方法，但兜兜轉轉，為何仍未能致富？根據作者T. Harv Eker所寫的《有錢人想的和你不一樣》一書中，列舉了多個原因，或許值得深思：

【1、你在金錢概念中僅處於「中游」位置】

所謂「中游」，即是你僅僅處於擁有更多錢或失去更多錢的中間，這樣有少少錢而又怕失敗的心態，會令你錯失一些「錢搵錢」的機會。

【2、你覺得「諸多訴求」是錯】

有些人覺得安於現狀已不錯，再多的要求便是貪婪。請記着，野心是向上流動所必須的。

【3、你覺得有錢人是騙子】

確實有些人是覺得有錢人之所以有錢，是因不誠實及欺騙而得來。不過，事實是不少有錢人是充滿抱負、願景、動力、野心。

【4、你害怕成功】

確實有些人因環境壓迫而沒有勇氣接受成功的加冕，嘗試放膽衝出局限，去追求夢想吧！

【5、你不相信自己值得成功，並變得富有】

一些人覺得成功是留給有運氣的人，自己注定倒霉。請不要這樣想！

「股神」巴菲特說：「我不會花一秒鐘去改變任何一個人，除非他自己一定要改變！很多人不改變，總說我沒有這個，沒有那個，缺這個，缺那個，等這個，等那個，因為這個，因為那個......其實你真正缺乏的就三個字：做決定！」

【6、你誤信金錢是萬惡的根源】

是的，金錢不是萬能，但確實能令你的生命變得容易及更能享受。

【7、你害怕失去舊日的朋友】

有些人真的會害怕因搬更大的單位、因更有錢，而失去一班與你同grade的朋友。

【8、你認為成功需犧牲家庭生活】

其實這是藉口令你失去最基本的動力！任何因為家庭原因而放棄成功的人，最後都不會變成有錢人。

【9、你不相信自己有野心】

基本上每個人都希望自己能成為「上等人」，只是未能相信自己可以做到。由此刻開始，必須建立信念。

【10、你從不審視自己的理財方法】

想成為有錢人？第一步是你要重新看看自己的開支、儲蓄、投資，並每年重新規劃。

【11、你覺得金錢只是用來應付日常所需】

很多人是為生活所需而工作賺錢，缺乏了金錢可以創造自由及機會的特性。

【12、你相信勞力多於槓桿】

如果勤勞的工人可以致富，那每個人也不會為錢憂心。「槓桿」不是要你借錢炒賣，而是利用自身人際網絡，共同創富，是「人際槓桿」。

【13、你相信做有錢人會無情】

成為了有錢人，你才可以捐更多的錢、更有情。無情還是有情，是在乎你自己的心態。

【14、不要相信你已夠聰明到可以致富】

現今社會是終身學習，不要以為大學畢業就完成學業使命。

【15、你認為時間與金錢是正比】

不少人認為愈付出多時間，才能賺愈多錢。不過，請看看有錢人是否擁有每天48小時？

【16、你相信要有錢需要買六合彩】

很多人認為中六合彩才能致富，但這並不真實，如心態上不是有錢人，中獎也會變貧。

【17、你怕失敗】

很多人覺得失敗是很痛的事，就是因此心態而影響創業，忽略了任何的失敗都是一種教育、成長，緊記「失敗乃成功之母」。

【18、你否認金錢的重要性】

很多人將金錢等同物質主義，甚至是道德問題。請醒醒，金錢是你生活的一部分。

【19、你與沒有錢的人一起】

「物以類聚」，與有錢人一起，才能互相學習、成長。

【20、你太安於現狀】

須知道未來是充滿變數，不要想着「食老本」。

【21、你覺得娛樂重要過教育】

透過不斷學習，例如上一些投資課，你才能學會如何錢搵錢，又例如學一些美術，你才可發揮天賦。不要把大部分時間用於吃喝玩樂。

【我老了、我那有這命...】

最後要分享的是，有研究指出，無論你貧或富，每個人一生總有7次能改變命運的機會，大約每隔7年1次，大概從22歲以後開始出現，經過50年，75歲以後就不會再有甚麼機會了。研究又指出，每個人的第1次重大機會是在22至25歲之間，但因太年輕，往往錯過了。

或許機會來臨時，很多人未去認真了解就錯失了，藉口可能往往是「我老了、我那有這命、我不太相信新事物」等等。其實，甚麽才是遲？甚麽才叫命運？

●一定要20多歲才叫青春？

以下有一段很有意思、亦是真實例子的分享說話：

有人22歲就畢業了，但等了5年才找到穩定的工作！

有人25歲就當上CEO(創業成為公司的老闆)，卻在50歲去世。

也有人遲到50歲才當上CEO，然後活到90歲。

有人單身，同時也有人已婚。

美國前總統奧巴馬55歲就做完8年總統退下來，但特朗普在70歲才開始做總統。

事實上，甚麼是「老」？世上每個人本來就有自己的發展時區，身邊有些人看似走在你前面，也有人看似走在你後面。不用嫉妒或嘲笑，其實每個人都在「做自己」，你也是！

「貧與富」的事實是：沒有人落後，沒有人領先；不要狂妄自大，亦不用妄自菲薄。嘗試做自己命運的舵手、追尋夢想，這是沒有時間的限制！肯德基創辦人被拒絕1,009次，到了88歲才創業成功！

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