【減價實錄】匯豪峰劈188萬沽　城市花園低市價1成

二手業主紛紛減價吸引用家入市，優質單位放盤不乏買家棒場。

利嘉閣地產分行高級經理吳玉蘭指出，鰂魚涌匯豪峰中層B室實用面積約685方呎，為三房套連工人房間隔。單位由叫價1,438萬港元減至1,250萬元獲買家承接，減價188萬或約13%，折合實用面積呎價約18,248元。原業主早於2005年2月份以約520.9萬元購入上述單位。現轉手帳面可獲利729.1萬元，升幅逾1.3倍。

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角城市花園3座中層D室，實用面積783方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,200萬元承接，實用面積呎價15,326元，低市價1成。原業主於1996年8月以451萬元購入上址自住，持貨23年至今沽售，帳面獲利749萬元，單位期內升值1.6倍。

利嘉閣地產分行(A組)經理黃金欽表示，將軍澳新都城2期8座低層G室實用面積約363方呎，採兩房間隔，單位於今年8月叫價668萬元放售，經議價後減價20萬元或約3%，終以648萬元以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約17,851元。原業主約於2015年12月，以約486萬元購入上述物業。持貨約4年，現轉手帳面獲利約162萬元，物業升值約33%。

世紀21奇豐物業分行助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層C室，實用面積515方呎，兩房一廳間隔，單位放盤兩個月，原叫價850萬元，累減50萬元或5.9%，獲用家以800萬元承接，實用面積呎價15,534元。原業主於2011年12月購入上址，當時作價460萬元，持貨至今將單位轉手，帳面獲利340萬元，單位近8年升值74%。

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