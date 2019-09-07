全港首創　海外睇樓直播+置業投資管家！

香港樓價連續九年蟬聯冠軍，成為全球最難負擔之地！據統計，香港人平均要不吃不喝不消費近21年，才能成功「上車」。近月社會動盪，令更多人萌生投資兼移居海外之念頭，買「磚頭」成為不二之選。

印刷集團eprint( 01884 )洞悉先機，早於2017年涉足海外樓盤市場，先後成立聯營公司Sakura Japan Property及Sakura Global Property，為客戶網羅優質海外樓盤。

最近又有新搞作，佔地約2,000方呎的Sakura Global環球展銷廳在周六(7日)隆重開幕，為香港唯一一個周一至周日無休的長期展銷廳，集合各發展商的支持進行一連串市場推廣活動，關於杜拜、日本、歐美澳、馬來西亞、泰國、移民創業等資訊每日放送！

Sakura Global董事兼創辦人張明珠指，全新環球展銷廳為發展商提供長期展銷空間，為買賣雙方建構面對面的交流平台。不論海外置業、移民或創業問題，客人均可親身直接查詢、即時得到所需資料，省卻等候時間。未來集團會致力為客戶提供最新、最快、最優質之服務及資訊。

今年強勢加盟Sakura Global之高級執行副總裁劉國彪於開幕儀式上致詞時指，作為全港首個每日無休展銷廳，已與日本、馬來西亞、泰國、柬埔寨、澳洲、歐洲、加拿大等發展商建立長期合作關係，每星期舉辦工作坊、為大家提供環球物業資訊、增強投資者對海外樓盤投資之認識；為配合日增的移民查詢，展銷廳亦會舉辦不同活動提供移民諮詢、代辦服務。Sakura Global更推出全港少有的海外「睇樓」直播等，客人不用親身飛去即可盡覽單位內籠及周邊環境。

Sakura Global今年更破天荒推出置業管家Sakura Premium Club，為大家搜羅全球各地優質服務禮遇，衣食住行、以至法律諮詢、銀行貸款、土地開發等資訊一應俱全，讓各方會員於平台上互相交流意見。

開幕儀式上雲集各大發展商，逐一拆解各地投資良機及發展實況！想重溫開幕盛況、了解海外投資潛力，可到以下連結重溫：

Sakura Global環球展銷廳

地址：九龍尖沙咀寶勒巷4號金帝行9樓全層

營業時間：星期一至日上午10時至晚上7時30分

網站： www.e-hse.com/main/

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