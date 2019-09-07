港置：8月非住宅物業註冊量跌穿900宗　創近6個月新低

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料，8月各類非住宅物業錄834宗註冊，較7月的911宗減少約8.5%，連跌4個月，兼創近6個月新低；涉及註冊金額約51.9億港元，較7月約72.34億元減少約28.3%。

按類別劃分工廈、商廈、舖位及純車位及其他類別註冊表現，其中工廈8月錄188宗註冊，較7月的222宗減少約15.3%；涉及註冊金額約18.04億元，較7月約13.54億元則增加約33.2%。註冊「量跌額升」，主要因8月錄得多宗逾億元工廈註冊。

商廈市場方面，8月錄58宗註冊，較7月的110宗減少約47.3%；涉及註冊金額約6.82億元，較7月約11.41億元減少約40.2%。

舖位市場8月錄82宗註冊，較7月的109宗減少約24.8%；因逾億元註冊大跌，拖累註冊金額下跌至約15.72億元，較7月約35.69億元減少約56%。

而純車位及其他類別方面，8月錄506宗註冊，較7月的470宗則增加約7.7%。

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