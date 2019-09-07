分析：全球料有3億iPhone用戶年半內換手機

蘋果公司(Apple Inc.)將於美國時間9月10日公布今年的新iPhone系列，預計將發布3款新機；另外媒日前爆出蘋果公司會生產低價機款iPhone SE的第二代。

外媒引述Wedbush證券分析師Daniel Ives的研究報告指，預計新iPhone會迎來較大規模的換機潮。他指出，現時全球約有9億名iPhone用戶，料將有三分之一會在未來12至18個月內更換新智能手機，其中，中國的消費者約佔7,000萬人左右。

不過，亦有分析指，Apple能否抓住這一趟機會而擴大銷售仍屬疑問。由於全球經濟出現隱憂，用戶換機的對象可能較傾向價錢較低的Android手機。此外，遭美國封殺的華為，勢將全力搶佔中國內地市場，以彌補在海外市場的失利。

傳聞中新iPhone系列，售價與上一代持平，入門機款的售價料為749美元，iPhone 11 Pro、iPhone Pro Max的售價則分別上由999美元及1,099美元起跳；至於傳聞中的平價機款iPhone SE第二代，配置能否追得上用家需求亦屬未知之數。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。