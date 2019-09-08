陳鳳珠：內地教育水平需求提升　帶動高等教育行業增長

中國指數研究院公布8月份內地100個城市新建住宅平均價格按月上升0.4%，按年增長3.7%，兩項數據均較7月份有所收窄，但按月上漲的城市數量增加；而北京、上海等10大城市的新建住宅均價按年升幅擴大，反映一、二線重點城市的樓價仍然維持上升趨勢。預期未來房地產市場走勢平穩，且會繼續出現分化，一、二線城市樓市將穩步上升，而三、四線城市因人口流失等問題導致庫存較多，價格或有壓力。

內房企業公布的上半年業績普遍理想，但管理層均對下半年經營環境轉趨審慎，傾向不會高價投地，同時會加快銷售以增加資金回籠。因此，投資者宜留意內房企業的土地儲備及可銷貨值情況，另外亦可重點關注回款率指標，倘若回款率屬於高水平，估計企業的資金流情況會較為理想。今年第二季開始內地樓市政策調控壓力加大，尤其收緊融資渠道，故內房的現金及負債情況將影響日後發展。

另外，教育行業的發展亦由政策主導，近期傳出內地的「民辦促進法」修訂諮詢或將有結果，有機會限制K12的民辦教育機構以「協議控制」(VIE)形式結構上市或併購，以維護國家的教育主權、文化等安全。VIE的意思為境外註冊的上市實體與境內業務營運實體相分離，境外註冊實體通過協議方式控制境內業務實體。其實，內地一直關注K12教育機構的營運，去年「民辦促進法」修訂草案最受市場關注的修例內容為「實施集團化辦學的不得通過兼併收購、加盟連鎖、協定控制等方式控制非營利性民辦學校」。即明確義務教育階段的學校不能有營利性學校，或會影響K12企業的相關投資併購或資本化上市情況，但政策尚未落實。惟相信高等教育機構的發展空間會較大，尤其內地的教育水平需求提升將帶動高等教育行業增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）