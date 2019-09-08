曜熊理財：中國基金反彈　惟目前未宜追入

全球經濟放緩，各國央行貨幣政策也開始重啟寬鬆，包括美國聯儲局近期又重新開始購買國債等。市場憧憬中美雙方最終可達成協議，但期間雙方角力，各種好壞消息會繼續不斷傳出，引起市場波動。近日有利好消息傳出，已經令中國基金反彈，但下月未必能達成協議，屆時，市場將再次波動，目前未宜追入。

中美貿易戰下，美國核心資本商品的訂單額明顯減速，6月僅按年增長0.1%。企業投資意願的設備開工率，不容樂觀。7月的開工率僅為77.5%，下滑至2017年10月以來的最低水平，與2018年11月相比下降兩個百分點。美國關稅危及美國消費者利益，總統特朗普為連任，目前採取強硬措施，但在大選前有機會可達成協議，以顯其功績。

中美貿易戰巳損害到實體經濟，目前，中國國內投資和消費仍然面臨下行壓力，要發揮金融機構對實體經濟支持作用，將要進行減息。中國企業對前景並不樂觀，在政策不確定性消除之前，中國企業或將減少投資。短期態勢，中國股市只是進行反彈，未宜太樂觀。

最樂觀估計，中國基金明年才有機會轉勢，短期反彈過後，仍會再次回落，美國經濟前景更令人擔心，若未來數月岀現波動，更會影響中國基金表現。目前，投資组合仍以貨幣及保守基金為主，而中國基金的長遠評級巳遭下調，未來亞洲基金的表現有可能超越中國基金，而未來特朗普是否能夠連任，亦會影響中國基金表現。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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