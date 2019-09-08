郭家耀：部分教育股可趁調整低吸

教育股日前再現集體下挫，事緣內地有媒體報道，中國人民大學校長劉偉常委代表全國政協經濟委員會在會上發言，提出六項建議，指出應當對加強引導和監管，避免盲目引入國外教材、評價標準和教育理念，杜絕民辦教育以VIE架構(可變利益實體)在境內外上市，維護國家的教育主權、文化與意識形態安全加強教育行政執法體系建設，實現全流程監管。

他認為相比民辦教育的快速發展，政府監管能力與監管手段相對比較滯後，建議一方面，應根據國家法律和教育規律，完善營利性和非營利性民辦教育機構的認定標準，統一不同法律法規關於民辦、非營利、事業單位等不同性質的機構認定標準，並給予不同的監管。另一方面，統一《民辦教育促進法》及其《實施條例》與現行《企業所得稅法》、《財政部稅務總局關於教育稅收政策的通知》、《營利性民辦學校監督管理實施細則》中有關稅收的規定，有效監管營利性民辦教育機構，將非營利性民辦教育機構實質獲利空間控制在合理限度內。

去年8月份民辦教育促進法實施條例送審稿發布後，市場對內地教育政策相當敏感，目前實施條例仍未出台，令投資者難以安寢。今次政協提出民辦教育不得VIE架構上市，目前僅屬個人的建議，並不代表政策方向。因為一旦禁止，大部分境外上市的教育股將需要調整上市架構，甚至不能將項目併表，令收入大幅下滑，影響估值。目前來看，實施的可能性較低，因為影響實在太大。

不過，民辦教育促進法一日未落實，市場對政策風險會繼續相當敏感，特別是K12學校面對政策壓力較大，股價難免較為波動，相反高等教育及職業教育類別的教育股，自主性較高，受政策影響可能性較低，可趁調整作低吸。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(本人沒持有上述股份)

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