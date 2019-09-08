葉尚志：中興通訊目標先看25元

港股出現彈升，一方面是內部局勢有轉機，另一方面，是受到A股的拉動。正如上期指出，A股在近來表現出相對強勢，過去3周的兩融餘額持續累積增加至400億元人民幣以上，而外資通過滬深股通流入A股的情況，尤其是中美在9月1日互提關稅的前後，依然是來得比較明確。因此，在內外資金的同步推動下，估計A股有繼續伸延強勢的機會，相信對港股尤其是中資股，會有支撐推動作用。

另一方面，中興通訊A股已率先發動，以中期業績公布後來算，H股跟A股的折讓擴大了有接近5%，增加市場買入吸納H股的空間，建議可於20港元以下吸納，止蝕位可以放在17港元，目標先看25港元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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