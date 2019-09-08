鄭勤龍：卦象及分析預期　A股繼續反覆做好

從卦象顯示，A股走勢正處於《山風蠱》變《離為火》之中，《序卦傳》曰：「蠱者事也。」引伸為事故之意，受到近年中美貿易戰的衝擊下，A股走勢持續受壓，然而隨着市場期待人行將有寬鬆措施陸續推出，A股走勢料可繼續反覆做好。

有報道指出，中國國務院總理李克強在常務會議中，釋放出穩增長政策加大信號，堅持實施、穩健貨幣政策並適時預調微調，加快落實降低實際利率水平的措施，及時運用普遍降準和定向降準等政策工具，部署精準施策加大力度做好「六穩」工作，確保經濟運行在合理區間。

《雜卦傳》曰：「蠱則飭也。」大意是指當面臨事故之時，必需及時整飭，所以《象傳》曰：「蠱，君子以振民育德。」兩者皆有在困難時應採取適當行動，鞏固實力及控制風險之意，今國內似乎有呼應卦象的對策，此乃吉兆。

除此之外，「離」卦的本意為光明，象徵着文明，日前中美宣布雙方同意於10月初在華盛頓舉行第十三輪經貿高級別磋商，釋除早前報道對中國是否曾致電美國要求重返談判桌有不同說法的疑慮，雖然中美磋商比最初市場預期的9月為遲，但亦可暫時紓緩中美貿易戰升級所帶來的緊張氣氛。綜合卦象和基本分析，A股走勢料可繼續反覆做好。

玄學金融家鄭勤龍

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