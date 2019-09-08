鄺紫珊：亞洲高收益債資產值得關注

中美貿易形勢讓市場持續波動，資金也持續流入國債與投資級別債等資產以進行避險；從資金流向去觀察，投資級別債可受惠於市場資金避險的需求，以淨流入計算，已擴大至48.1億美元，至於高收益債及新興市場債上周也轉為資金淨流入。

雖然預料中美雙方10月份會重啟會談，但市場整體情緒仍偏向保守，資金持續流入債市，美國10年期國債孳息率在上周仍在低位徘徊；由於市場對貿易戰的憂慮，除因為避險性資產，屬於風險性的高收益債及新興市場債最近也因資金的流入而有上升，顯示債市整體較股市受到資金青睞。

中美兩國持續就貿易議題相互還擊，雖美國已釋出可能將恢復談判的正面訊息，但預計在中美全面達成共識前，市場恐仍有出現較大幅度震盪的機會，因市場對消息的變化及不確定性仍存在很大的擔憂。

但投資者需注意資產在遇到波動衝擊時，可能會抵銷原本的增長及孳息率帶來的利息收入回報；故在市場持續震盪的時期，須注意挑選資產回報的同時，仍應留意其抗震的穩定性。

根據過去經驗，美國短年期高收益債在過去20年間，每當遇到市場波動加大，反映市場恐慌的VIX指數都會上升，在市場震盪的期間內，美國短年期高收益債相對以較穩健的方式持續為投資者帶來收益。

另外，觀察新興市場的高收益債資產，亞洲高收益債不僅高於拉美及東歐高收益債的孳息率，在波動度上更是相對最低；根據國際貨幣基金組織數據指出，雖有貿易戰衝擊，新興亞洲於2019年的GDP平均仍有6.3%，明顯高於同為新興市場的拉美及東歐地區，加上新興亞洲有較可控的通脹率，而當地政府都有推出刺激經濟政策及減息支持，皆有利於亞洲企業發展，及吸引資金流入，故為亞洲債市提供增長動力。對尋找優質收益、較低風險和定期現金流的固定收益資產類別的投資者而言，其投資價值可值得關注。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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