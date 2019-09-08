御峰理財：深圳難挑戰香港國際金融中心地位

早前，中國國務院發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，倡議深圳成為中國特色社會主義先行示範區，以更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。文件特別提到一些經濟及金融改革措施，例如建設自由貿易試驗區、深化外匯管理改革等。有意見擔憂深圳將取代香港地位，削弱在未來中國角色。

回顧《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港和深圳各有不同角色擔當。香港負責鞏固和提升香港國際金融樞紐的地位，深圳負責創新，兩者互不重疊。香港的國際金融中心地位無庸置疑。根據全球金融中心指數，香港排名全球地三，亞洲排名第一。過去10年，IPO集資金額有六年排名全球第一，去年金額達365億美元。全球最大的100家銀行有70家在香港經營業務。此外，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理全球超過七成的人民幣支付交易。

過去，有內地城市在不同領域超越香港，比如2007年上海貨櫃吞吐量超過香港，2018年深圳GDP超越香港。中國地大物博，在一個國家內有多於一個金融中心亦無需驚訝。然而，縱使國家有意將打深圳打造成為國內另一個國際金融中心，但深圳制度上仍有不足之處。

首先，要成為國際金融中心的地區，必須要有一定程度的法治水平。據世界正義工程「二零一九年法治指數」，日本、香港及美國分別以0.78分、0.77分及0.71分，在126個國家和司法地區中排名第15位、16位及20位，反觀中國只能以0.49分排在第82位。再者，現時國內資金不可自由進出，無疑是發展國際金融中心的大忌。日後的深圳金融改革會否大膽地將此限制取消？相信短期內機會不大。最後，在關稅方面，由於有《美國—香港政策法》的幫忙，香港被視為獨立關稅區，因而享有不同稅務優惠。在如火如荼的貿易戰下，此一特點更為明亮，亦是其他國內城市望塵莫及。

總結而言，除非內地制度上有根本性的改變，否則深圳難以取代香港成為新的國際金融中心。

御峰理財研究部

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