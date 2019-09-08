潘梓生：銅價仍有反彈空間

近期中國突然加徵美國關稅，激發美國作出報復行動，但市場未有再現恐慌，股市等資產價格跌勢均未如過去幾次般大跌，反映市場賣方力量明顯轉弱。及後中美雙方均就貿易會談發出正面訊息，加上美國ISM採購經理指數大幅差過預期，不少商家也因關稅擔憂影響聖誕消費，令美國政府停止將貿易戰繼續升溫。

早前壞消息已難令市場再度急跌，相信市場已消化大部分利淡消息，資產價格也因貿談憧憬而回升，短期內投資情緒將有望大幅改善。

銅價近月仍然受中美貿易戰所拖累而下跌，加上中美兩國PMI數字均顯示製造業仍然疲弱，銅價曾下試近5,500美元低位。不過在中美貿易戰放緩，投資市場有望逐漸改善，銅價也藉着市場反彈而回升，兩天就由5,500美元邊緣大幅回升至5,800美元以上，相信銅價短期將繼續有力向上。

另外，近日銅現貨需求明顯回升，雖然庫存一度急升，但自8月下旬開始，LME銅一直出現多日大手注銷倉單，令現時可提貨庫存僅剩下若20萬噸，是近3個月以來最低，反映銅現貨需求在銅價下跌時已重新進場。銅價短期有望藉着投資情緒改善，以及現貨需求回暖而繼續回升，短期內重大阻力於6,000美元水平。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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