【星期一．炒啲乜】人行放水谷經濟　A股必有運行？

中國人民銀行雙管齊下「放水」刺激經濟，透過全面降準及定向降準，合共釋放資金多達9,000億元人民幣，加上中美將於10月初在華盛頓舉行第十三輪經貿高級別磋商，市場緊張氣氛暫得以紓緩，短期內A股走勢有望反覆做好。

然而，《東網》統計顯示，2015年至今年上半年為止，人行合共12次減息降準，滬綜指於公布當日或翌日有7次下跌，跌市比率超過58%。

國際信貸評級機構惠譽上周五(6日)調低香港評級，惟恒指仍收升175點或0.66%，報26,690點，按周計累漲966點，創下6月下旬以來的最大單周升幅。而人行是在港股收市後才公布降準消息，市場憧憬恒指可進一步反彈。證券界人士認為，上周遭洗倉後報復式反彈的教育股，以及新興市場亞洲高收益債資產等都值得留意。投資者如欲尋寶，不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好準備。

1、【郭家耀：部分教育股可趁調整低吸】

2、【曜熊理財：中國基金反彈 惟目前未宜追入】

3、【葉尚志：中興通訊目標先看25元】

4、【鄭勤龍：卦象及分析預期 A股繼續反覆做好】

5、【潘梓生：銅價仍有反彈空間】

6、【鄺紫珊：新興市場亞洲高收益債資產值得關注】

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