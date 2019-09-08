港府：擔心旅遊及酒店等行業不容易好轉

財政司司長陳茂波在其網誌表示，8月份傳統旅遊旺季，但訪港旅客人次按年大減近四成，跌幅較7月份明顯加劇。據業界表示，8月部分地區酒店入住率跌逾一半，房價下跌了四至七成。零售以至餐飲業情況亦相若。最令人擔心的是前路好像不容易會好轉。

為協助中小企應對內外受壓的經營環境，港府宣布了一系列「撐企業」措施，協助他們應對資金周轉的困難。不過，無論推出什麼措施，都只能盡量緩解刻下中小企的經營壓力。必須要大環境轉趨穩定，沒有暴力衝擊和堵塞交通基建，大家願意在尋求政治解決方案的同時，合力應對經濟挑戰，香港社會及經濟才能真正有喘息空間，步出困境。

日前評級機構惠譽下調香港的信用評級及評級展望，其考慮的理據包括持續數月的衝突及暴力事件，正測試「一國兩制」在香港的有效實施，甚至指稱香港與內地在金融、經濟及社會政治等方面的聯繫逐步加深，顯示香港正持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管方面的挑戰。

陳認為惠譽的看法純屬臆測，缺乏理據支持，顯然不了解在「一國兩制」的安排下，香港和內地加強經貿合作從來都是「以香港之所長，服務國家之所需」，達致互惠互利。一方面香港能幫助國家深化經濟、金融改革開放，同時香港也接上內地快速增長的動力，獲得更廣闊的市場和發展空間，為本地相關行業帶來龐大的機遇。保障「一國兩制」全面準確落實，是最符合香港以至國家的整體利益的。

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